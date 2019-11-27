Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019 ortaöğretim burs başvuru sonuçları açıklandı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca VGM burslarından yararlanabilecek. İşte 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç sorgulama sayfası...

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019 VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı. VGM burs sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden sorgulanabilmektedir.

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULA

2019 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

VGM BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurunuzu iptal etmek için aşağıdaki adrese başvuru iptal talebinizi bir dilekçe ile bildirmelisiniz. Dilekçede başvurusu iptal edilecek öğrencinin TC Kimlik numarası, dilekçe sahibinin adres ve telefon numarası ile dilekçe ekinde öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi bulunmalıdır.

Adres: Vakıflar Genel Müdürlüğü

Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı

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