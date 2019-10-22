VGM Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca yararlanabileceği VGM burslarıyla ilgili bekleyiş sürüyor. İlkokul ve ortaokullar için burs başvuruları biterken, yükseköğretim öğrencileri için son gün 30 Ekim 2019. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularıyla ilgili açıklama geldi mi?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. Ortaöğrenim bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; yükseköğrenim bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir.

Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvurularının tamamlanmasının ardından, sonuçlar için bekleyiş başlayacak. Ortaöğrenim öğrencileri için başvuru bitiş tarihi olan 9 Ekim'den itibaren sonuç bekleyişi başladı. Yükseköğrenim öğrencilerinin ise başvuru bitiş tarihi 30 Ekim. Yani Yükseköğretim öğrencilerinin burs sonuçları da Kasım ayında açıklanacak.

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.