Vicdanlar sızladı! Poşet içinde terk edildi

İstanbul'da, inşaat halindeki bir binanın girişinde bekçi tarafından poşet içerisinde terk edilmiş bebek bulundu.
Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde henüz ikametin bulunmadığı inşaat halindeki bir apartmanın bekçisi Mehmet Tanış, sabah saatlerinde bebek sesi duydu.
Binanın girişinde gördüğü poşetin içini kontrol eden Tanış, örtüye sarılı vaziyette bir bebek buldu. Tanış'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi.
HASTANE DIŞINDA DÜNYAYA GELDİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bebeğin göbek bağından hastane dışında dünyaya geldiği belirlendi. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek koruma altına alınırken, polisin bebeği bırakanları yakalama çalışmaları sürüyor.
"BEZ İÇİNE SARILIP, POŞETİN İÇİNE KONULMUŞ"
Öte yandan olayı anlatan Tanış, saat 08.05'te bekçilik yaptığı apartmana geldiğini, bez içine sarılmış ve poşetin içine konulmuş bebeği gördüğünü belirterek, "Polise haber verdim. Ambulans da geldi. Alıp götürdüler." dedi.
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