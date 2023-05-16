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Victor Nelsson'a İtalya'dan iki talip!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, transferin gözdesi haline geldi. İspanyol ekibi Sevilla'nın yakından ilgilendiği Danimarkalı yıldıza İtalya'dan da iki talip çıktı.

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  • Victor Nelsson'a İtalya'dan iki talip! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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  • Victor Nelsson'a İtalya'dan iki talip! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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  • Victor Nelsson'a İtalya'dan iki talip! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sarı-kırmızılı yönetim ise Süper Lig'de şampiyon olunması halinde Nelsson'a sezon sonu 25 milyon euroluk teklifler gelebileceğini düşünüyor. 

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