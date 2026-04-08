        Haberler Dünyadan Victoria ve David Beckham oğulları Brooklyn ile barışmak için görüşme teklif etti

        Victoria ve David Beckham oğulları Brooklyn ile barışmak için görüşme teklif etti

        Victoria ve David Beckham çifti, oğulları Brooklyn ile aralarını düzeltmeye çalışıyor. Beckham'ların, oğullarına ulaşmak için pek çok kişiyi aracı yaparak görüşme teklif ettiği öğrenildi

        Giriş: 08.04.2026 - 17:33
        Barışmak istiyorlar

        Victoria ve David Beckham çiftinin, aralarındaki husumeti gidermek amacıyla, küskün oldukları oğulları Brooklyn ile onun belirlediği şartlarda görüşmeyi defalarca teklif ettiği öğrenildi.

        İngiliz basını, Beckham çiftinin, ocak ayında Instagram'da kendilerine yönelik bomba etkisi yaratan suçlayıcı bir açıklama yapan 26 yaşındaki oğulları ile aralarındaki uçurumu kapatmak için çaresiz olduklarını ve çabaladıklarını aktardı.

        EBEVEYNLERİNİ SUÇLADI

        Brooklyn Beckham'ın, ailesiyle ilişkisinin durumu hakkındaki spekülasyonların ardından gelen açıklaması, anne ve babasına neden bu kadar kırgın hissettiğini açıkça ortaya koymuştu.

        Meselenin özünde, 1,5 milyar dolarlık bir servetin varisi olan 31 yaşındaki oyuncu eşi Nicola Peltz ile 2022'de yaptığı düğün yer alıyordu. Brooklyn, annesi Victoria'yı düğününde kendisiyle uygunsuz bir şekilde dans etmekle suçlamıştı. Ebeveynlerinin şöhret düşkünlüğünden ve gerçek aile bağlarını ihmal ederek Beckham markasını inşa etme çabalarından şikayet eden oğul Beckham, bu durumun gençliğinde kendisinde büyük bir kaygıya yol açtığını belirtmişti.

        OĞULLARINA ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR

        İlişkiler dibe vurunca Brooklyn, anne ve babasına kendisiyle sosyal medya da dahil olmak üzere doğrudan iletişime geçmemelerini, bunun yerine avukatları aracılığıyla iletişim kurmalarını söylemişti.

        The Cut dergisi, Beckham ailesinin, Brooklyn'e onun uygun gördüğü şekilde ulaşmaya çalıştığını, bu yollar arasında avukatlar, gelin Nicola Peltz'in ailesi, kardeşler, terapist, arabulucu gibi isimlerin yer aldığını aktardı.

        KENDİ BELGELLERİNİ YAPACAKLAR

        The Sun gazetesi, Beckham ailesinin Brooklyn'e tekrar ulaşabilmelerinin tek yolunun onun Nicola Peltz'den ayrılması olduğunu düşündüklerini yazdı. Gazete ayrıca, tüm suçlamalara ve kırgınlıklara rağmen, ailenin hâlâ Brooklyn'i sevdiğini ve onu tekrar aralarına kabul etmeye hazır olduğunu iletti.

        Hem Victoria hem de David Beckham'ın hayatları, son birkaç yıldır dijital platformda yüksek profilli belgesellerle gündeme geldi. Belgesellerde hayatları ve zirveye yükselişleri ele alınıyor, ancak düğün draması ve kavgaları bu belgesellerde yer almıyor.

        Şimdi Brooklyn ve Nicola ikilisinin kendi belgesel dizilerini yapma ihtimali olduğu düşünülüyor. Brooklyn ve eşine yakın kaynaklar, oğul Beckham'ın ailesiyle yaşadığı anlaşmazlığı burada anlatacağını aktarıyor.

        Beckham'lara 10 çarpıcı suçlama
        Emekliye ayrılan 40 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı

        Emekliye ayrılan 40 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı  

