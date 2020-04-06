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Koronavirüs nedeniyle evden çalışmaya başlayan birçok kişinin video konferans yazılımlarına olan talebi de arttı. Görüntülü görüşme yapmak için kullanılan bu uygulamalar, iş toplantısı ve ekip çalışmaları için oldukça faydalı olsa da bazı kritik güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdi.

Örneğin son dönemin popüler video konferans uygulaması Zoom hakkında gizlilik endişeleri artmaya başladı.

Uzmanlar daha önce bu yazılımları oldukça sık kullanan veya hiç kullanmayan tüm şirketlerin ve çalışanların uymaları gereken güvenlik ipuçlarının da farklı olduğuna dikkat çekti.

ZOOM OUT

BİZ ‘ZOOM’ YAPTIK, O ‘PEAK’!

Birçok insanla video konferans üzerinden eş zamanlı olarak ciddi bilgileri paylaşmanın sanıldığı kadar güvenli olmayabileceğine dikkat çeken siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, “Ev ortamında çalışmanın rahatlığı, bazen çalışma kurallarının evde de geçerli olduğunu çalışanlara unutturabilir” uyarısında bulundu.

Kuruluşun uzmanlarına göre video konferans yazılımlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 nokta şöyle:

1- Giriş bilgilerinizi çok iyi koruyun

Video konferans yazılımları üzerinden gerçekleştirilen toplantılara katılım için genellikle doğru kimlik bilgileri üzerinden giriş yapılması gerekmektedir. Bu yüzden, çalışanların bu kimlik bilgilerini her zaman olduğundan daha fazla korumaları gerekiyor. Bu, uzaktan çalışmak için kurulan cihazların en azından kurulu güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Kötü bir senaryoda bu kimlik bilgileri kullanılarak gizli bir şekilde toplantıda casusluk yapılması veya herhangi bir başka kötü amaç için kullanılması oldukça mümkün gözüküyor.

2- Sohbet uygulamalarıyla iş için video konferans gerçekleştirmeyin

Bazı çalışanlar bu tür görevler için tasarlanmamış bir uygulamayı kullanarak bir toplantı düzenleyebilir. Bazı mesajlaşma uygulamaları grup toplantıları yapmaya olanak sağlar ancak bu işlevselliğe sahip olmaları onları kurumsal bir ortamda kullanmak için uygun yazılım ya da uygulama haline getirmez.

3- Video konferans yazılımının güncel olduğundan emin olun

Bu tarz uygulamaların son sürümlerini kullanmak ve düzenli bir şekilde güncellemek herkes için gerekli bir adımdır. Bu tür uygulamaların geliştiricileri düzenli olarak güvenlik iyileştirmeleri yaparlar ve şirketlerin en büyük önceliği çalışanlarının bu uygulamaları güncel tutmasını sağlamak olmalıdır.

4- Kameranıza yetkisiz erişimi engellemek için güvenlik yazılımı kullanın

Ev internetiniz ve evdeki cihazlarınız ne yazık ki şirketinizdeki kadar güvenli olmayabilir. Bu nedenle cihazlarınızı ağ saldırılarına, fidye yazılımlarına ve oltalama saldırılarına karşı koruyan ve aynı zamanda web kameranıza yönelik yetkisiz erişimleri de önleyebilen güvenlik çözümleri kullanın.

5- Ekranınızı paylaşırken dikkat edin

Son olarak, video konferans uygulamalarıyla ilgili çok az deneyimi olan kişiler, konferans sırasında ne paylaştıklarının farkında olmayabilir. Kullanıcılar ekranlarını diğer katılımcılarla paylaşabilir veya dosya paylaşabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken, kullanıcıların ekranlarını temiz tutması ve yalnızca o arama için ihtiyaç duydukları uygulamaları kullanmasıdır. Bilgisayarınızda bulunan özel veya özel olmayan herhangi bir şeyi paylaşmak sanıldığından daha kolaydır.

OLTAYA GELMEYİN!

Son bir not olarak şunu da belirtmekte fayda var: Koronavirüs salgını ile birlikte siber saldıganlar, internet kullanıcılarının kart başta olmak üzere hassas bilgilerini çalmaya yönelik oltalama (phishing) saldırıları da artışa geçmiş durumda.

Bu video konferans uygulamaları da çoğunlukla ücretsiz olsa da ücretli olanları da bulunuyor. Dolayısıyla bu uygulamalardan güvenilir olmayan ve de ödeme yöntemi olarak da çift faktörlü koruma sağlamayanlardan uzak durun.

Virüsten uzak durmak için nasıl nakit ve standart POS cihazla yapılan kartlı ödemeler yerine temassız ödeme tercihe ediliyorsa; internette geçirilen sürenin ve online alışverişlerin arttığı şu günlerde kredi kartı ekstreleri sık sık gözden geçirilmeli, sanal kart ve ödeme yöntemlerinde 3D Secure gibi çözümler tercih etmeli.