        Vincenzo Montella'dan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız açıklaması

        Vincenzo Montella'dan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız açıklaması

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi sakatlık geçiren Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'la ilgili konuştu. Montella, "Kenan Yıldız son dönemde dizinde bazı sorunlar yaşadı ve bu yüzden antrenmanlarda yüzde 100'ünü veremedi. Umarım tamamen iyileşir. Motivasyona gelince, o kendiliğinden gelir. Hakan Çalhanoğlu da bizim için önemli bir oyuncu, umarım Dünya Kupası'nda oynayabilecek duruma gelir" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 23:51
        Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Sky'a röportaj veren A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        "ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

        Yaklaşan Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini aktaran İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası kısa bir turnuva ve nasıl geldiğinize çok bağlı. Bazı olaylar belirleyici olabilir ancak bu, şampiyonluk favorisi takımlar için de geçerli. Hedefimiz grup aşamasını geçmek ama tek maçta her şeyin olabileceğini biliyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Her ne kadar büyük bir güven ve coşkuya sahip olsak da bu coşku çılgınlığa dönüşmemeli." dedi.

        "KENAN YILDIZ'IN MOTİVASYONU KENDİLİĞİNDEN GELİR"

        Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Montella, "Kenan Yıldız 21 yaşında bir genç. Umarım bu, katıldığı pek çok Dünya Kupası'nın ilki olur. Son dönemde dizinde bazı sorunlar yaşadı ve bu yüzden antrenmanlarda yüzde 100'ünü veremedi. Umarım tamamen iyileşir. Motivasyona gelince, o kendiliğinden gelir." dedi.

        "HAKAN ÇALHANOĞLU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

        Montella, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve Dünya Kupası'na yetişmesi beklenen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Bunun için hem kendisine hem de Cuma gününden itibaren onu değerlendirmemize izin veren Inter'e teşekkür ederim. Umarım Dünya Kupası'nda oynayabilecek duruma gelir. O bizim için önemli bir oyuncu." diye konuştu.

