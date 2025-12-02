Habertürk
        Virgosol'e uluslararası ödül - Girişimcilik Haberleri

        Virgosol'e uluslararası ödül

        Virgosol, The European Software Testing Awards'da "Yazılım Test Otomasyonu" kategorisinde ödül aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 16:52 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:52
        Yerli girişime uluslararası ödül
        Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında ürünler geliştiren Virgosol, uluslararası bir ödül kazandığını bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre yazılım test ve kalite alanında çözümler üreten dünyanın önde gelen şirketlerini bir araya getiren The European Software Testing Awards’da geçen yıl 3 kategoride finalist olan Virgosol, bu yıl 6 kategoride finale kaldı. “En İyi Yazılım Test Otomasyonu Projesi” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

        Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Özgür Arzu Barbaros, konuya ilişkin şunları söyledi:

        “Türkiye’den çıkan bir teknoloji markası olarak global arenada iddialı bir oyuncu olduğumuzu her geçen gün daha net gösteriyoruz. Bu yıl altı kategoride finalist gösterilmemiz, Virgosol’ün küresel ölçekte yarattığı değeri ortaya koyarken; dünya devleriyle aynı kategorilerde yarışmamız ise uluslararası başarılarımızın somut bir kanıtı niteliğinde. Önümüzdeki dönemde de geleceği inşa eden markalar arasında yerimizi sağlamlaştırıp, uluslararası sahnede ses getirmeye devam edeceğiz.”

        Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Miraç Emektar da şöyle konuştu:

        “Virgosol olarak yapay zekâ destekli test teknolojilerinde sürekli yenilik peşindeyiz. Bu stratejimizin en somut örneği olan yapay zekâ temelli ürünümüz RabbitQA, yazılım geliştirme sürecinde uçtan uca kalite yaklaşımıyla her adımda kontrol sağlayarak, geleceğin kalite süreçlerini de şekillendiriyor. Her zaman olduğu gibi inovatif yaklaşımımızla teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek; küresel ölçekte kalite, hız ve verimlilik anlayışını geliştirmeye devam edeceğiz.”

