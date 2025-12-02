Virgosol'e uluslararası ödül

Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında ürünler geliştiren Virgosol, uluslararası bir ödül kazandığını bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre yazılım test ve kalite alanında çözümler üreten dünyanın önde gelen şirketlerini bir araya getiren The European Software Testing Awards’da geçen yıl 3 kategoride finalist olan Virgosol, bu yıl 6 kategoride finale kaldı. “En İyi Yazılım Test Otomasyonu Projesi” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Özgür Arzu Barbaros, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’den çıkan bir teknoloji markası olarak global arenada iddialı bir oyuncu olduğumuzu her geçen gün daha net gösteriyoruz. Bu yıl altı kategoride finalist gösterilmemiz, Virgosol’ün küresel ölçekte yarattığı değeri ortaya koyarken; dünya devleriyle aynı kategorilerde yarışmamız ise uluslararası başarılarımızın somut bir kanıtı niteliğinde. Önümüzdeki dönemde de geleceği inşa eden markalar arasında yerimizi sağlamlaştırıp, uluslararası sahnede ses getirmeye devam edeceğiz.”

Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Miraç Emektar da şöyle konuştu: