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Dünya Sağlık Örgütü (WHO),kağıt ve bozuk paralardan yayılabilecek bakteri ve virüslere karşı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Parayla temasın ardından ellerin yıkanması gerektiğini belirten örgüt, mümkünse ödemelerin temassız teknolojisiyle yapılması konusunda uyarı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu uyarısıyla ilgili açıklama yapan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, “The Telegraph’ın haberine göre Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri oldukça önemli bir konu hakkında uyarıda bulundu. Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik olmasıyla da öne çıkıyor. Nakit paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Temassız kartınızı ise alışverişlerinizde kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz” dedi.

BKM olarak temassız ödemelerin hijyenik olduğu konusunda farkındalık yaratmak için çalıştıklarını belirten Celal Cündoğlu, Türkiye’de temassız ödemeler konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, temassız ödeme adedinin son 4 yılda 17 katına çıkarak yıllık 502 milyon adede ulaştığını belirtti.

Temassız kart sayısının da her geçen gün artmaya devam ettiğini söyleyen Cündoğlu, her 2 kredi kartından 1 tanesinin temassız özellikli olduğu 2019 yılında, temassız kredi kartı adedinin 38 milyona ulaştığını ifade etti.

NAKİT PARA 26 BİN FARKLI BAKTERİ TAŞIYOR

Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard öncülüğünde, Oxford Üniversitesi bilim insanları tarafından, Avrupa çapında 15 ülkenin para birimine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırma da banknotların üzerinde barındırdığı bakterileri ortaya koymuştu.

Araştırmada Avrupa’daki ortalama bir banknotun, sağlığa zarar verme potansiyeline sahip 26 bin bakteri taşıdığına dikkat çekilmişti. Aynı araştırmaya göre, en yeni paranın üzerinde bile ortalama 2 bin 400 bakteri bulunuyor. Bu bakteriler, idrar ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

Avrupalılar arasında, nakit paranın kirli olduğu inancına en fazla sahip grup ise Türkler. Türk halkının yüzde 86’sı nakit paranın hijyenik olmadığını düşünüyor ve yüzde 40’ı paraya dokunduktan sonra mutlaka ellerini yıkıyor. Bu oran, kadınlarda yüzde 45’e, 55 yaş üzerinde ise yüzde 48’e kadar çıkıyor.

ABD’de yapılan bağımsız bir araştırmaya göre ise nezle gibi bulaşıcı bir virüs, enfekte olan birinin dokunduğu parada 12 gün boyunca yaşıyor.