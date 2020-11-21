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Endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflenen VisionIST'in ikincisi 10'uncu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında 21 - 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştiriliyor. Film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST bu yıl çevrimiçi düzenleniyor. VisionIST'in takip edilebilmesi için bu yıl akreditasyon formu da yayınlandı: https://www.icapff.com/tr/uscff-endustri-gunleri-v...

Yansımalar

Zeynep Atakan 'Sinema Alanında Kariyer Planlaması', Serpil Altın ise 'Bir Filmin Çekim Sürecini Planlama'yı katılımcılarla konuşacak.

Atölye

Atölye bölümünde Müge Özen 'İlk Filmime Nasıl Yapımcı Bulurum?', Kıvılcım Akay ise 'Belgesel Filmde Kreatif Anlatı, Senaryo Yazımı ve Etik" başlıklarını işleyecek.

Panel

Panellerde ise İpek Erdem moderatörlüğünde Maxine Williamson, Simona Nobile ve Tarık Tufan'ın katılımıyla 'Pandemi, Kalem ve Projeler' konuşulacak. Prof. Dr. Adem Sözüer'in moderatörlüğünde ise 'Sinemada Telif Hakları' konusu, Gül Okutan ve Janset Paçal'ın katkılarıyla ele alınacak.

Ustalık Sınıfı

Ustalık Sınıfı bölümünde Esin Küçüktepe moderatörlüğünde Leena Yadav, Alin Taşçıyan moderatörlüğünde ise Agnieszka Holland tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.

Çevrimiçi biletler satışta

Festival yönetimi 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin biletlerini satışa sundu. Buna göre:

Biletler online.icapff.com sitesinden tek film için ya da kombine olarak alınabilecek.

Her film için bilet sayıları kısıtlıdır.

Bilet alımı ve filmlerin nasıl izleneceği hakkında tüm bilgiler online.icapff.com sitesinde bulunmaktadır.

20 Kasım 2020 sabah 07.00 de gösterimler izleyiciye açıldı.