VisionIST programı açıklandı

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Endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflenen VisionIST'in ikincisi 10'uncu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında 21 - 22 Kasım 2020 arasında gerçekleştirilecek. Film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST bu yıl çevrim içi gerçekleştirilecek.

Yansımalar

Açıklanan programa göre ‘Yansımalar' bölümünde Zeynep Atakan 'Sinema Alanında Kariyer Planlaması', Serpil Altın ise 'Bir filmin çekim sürecini planlama'yı katılımcılarla konuşacak.

Atölye

Atölye bölümünde Müge Özen 'İlk filmime nasıl yapımcı bulurum?', Kıvılcım Akay ise 'Belgesel filmde kreatif anlatı, senaryo yazımı ve etik' başlıklarını işleyecek.

Panel

Panellerde ise İpek Erdem moderatörlüğünde Maxine Williamson, Simona Nobile ve Tarık Tufan'ın katılımıyla 'Pandemi, kalem ve projeler' konuşulacak. Prof. Dr. Adem Sözüer'in moderatörlüğünde ise "Sinemada telif hakları" konusu Gül Okutan ve Janset Paçal'ın katkılarıyla konuşulacak.

Ustalık Sınıfı

Ustalık Sınıfı bölümünde Esin Küçüktepe moderatörlüğünde Leena Yadav, Alin Taşçıyan moderatörlüğünde ise Agnieszka Holland tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.

Visionist; 21 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 10.30'da Prof. Dr. Bengi Semerci'nin açılış konuşması ile başlayacak.

Festival yönetimi 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin biletlerini satışa sundu. Buna göre; biletler online.icapff.com sitesinden tek film için ya da kombine olarak alınabilecek.

Her film için bilet sayıları kısıtlıdır. Bilet alımı ve filmlerin nasıl izleneceği hakkında tüm bilgiler online.icapff.com sitesinde bulunmaktadır. 19 Kasım 2020 akşamı açılış filmi 'En Uzun Gece' saat 20.30 da izlenmeye açılacak. Filmlerin hepsi 20 Kasım 2020 sabah 7'de de gösterime açılmış olacak.