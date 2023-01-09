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HABERTURK.COM

Vişne, gülgiller familyasından bir meyvedir. Kiraza benzemesiyle dikkat çeken vişne, kirazdan daha ekşi bir tada sahiptir. Anavatanı Anadolu ve Balkanlar’dır. Ülkemizde yoğun olarak yetiştirilen bir meyvedir. Yazın rengi ve mayhoş tadıyla cezbeden, birçok kişi tarafından severek tüketilen vişne sağlık için de çok yararlı meyveler arasında bulunmaktadır. İşte vişnenin faydaları…

Vişnenin Faydaları

Vişne, yaz aylarında yetişen ve severek tüketilen, aynı zamanda da sağlık deposu olan meyveler arasındadır. Görünüm olarak kiraza benzeyen vişne birçok özelliği bakımından kirazdan ayrılmaktadır. Şeker oranı kiraza göre daha düşük olduğu için kan şekerini ani yükseltici özelliği bulunmaz. Bu nedenle daha ekşi bir tada sahiptir. Ayrıca kiraza göre kalorisi daha düşük olduğu için de daha çok miktarlarda tüketilebilir. Yüksek oranda C vitamini içeriğiyle dikkat çeken bir meyvedir. Aynı zamanda iyi bir A, E vitamini ve beta karoten kaynağıdır. Tüm kırmızı meyvelerde bulunan antosiyaninler kırmızı meyvelerin antioksidan kaynağı olmasını sağlar. Vişnede de bulunan antosiyaninler sayesinde bu lezzetli meyve güçlü bir antioksidan kaynağı olma özelliği taşır.

Bu mucizevi meyve ile ilgili, vişne tüketmek neye iyi gelir sorusu birçok kişi tarafından merak konusudur. Ayrıca vişne yemek zayıflatır mı, vişne kanı temizler mi soruları da merak edilen konular arasındadır. İşte vişnenin faydaları:

İçeriğinde bulunan vitamine, mineraller ve antioksidan bir meyve olması sayesinde bağışıklık güçlendiricidir.

Hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

Kansere karşı koruyucu özelliktedir.

Anti inflamatuar özellikte bir meyve olması dolayısıyla vücutta iltihap oluşmasını önler ve oluşmuş iltihapların temizlenmesini destekler.

Sindirim sistemini güçlendirir.

Sakinleştirici özelliği vardır ve depresyonun önlenmesine katkı sağlar.

Melatonin kaynağı olması sebebiyle kaliteli bir uyku uyunmasını sağlar. Aynı zamanda ciltteki yaşlanma etkilerinin önüne geçer. Cildi güzelleştirir.

Kalp damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.

İçinde bulunan lifler sayesinde bağırsak sağlığının düzenlenmesinde etkilidir. Yine aynı nedenle tok tutarak zayıflamaya da yardımcı olabilir.

Diyabetli kişilerin şikâyetlerinin azalmasına yardımcı olabilir. Kan şekerini düşürücü özelliği vardır.

İçinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde kanı temizleme özelliği vardır.

Vişne suyunun zihni güçlendirme özelliği bulunmaktadır.

Böbrekler için faydalıdır.

Hamilelikte vişnenin faydaları da özellikle anne adayları tarafından merak edilmektedir. Hamilelikte düzenli tüketilen vişne içeriğindeki antosiyaninler sayesinde ve diğer vitaminler sayesinde bebeğin beyin gelişimine olumlu katkıda bulunur. Ayrıca gebelikte anne sağlığının korunmasında da faydalıdır.

Vişne kurutularak da tüketilen bir meyvedir. Kuru vişnenin yararları da internette sıklıkla aratılan konular arasındadır. Güneşte doğal yollarla kurutularak elde edilen vişne kurusu mu lezzetli meyvenin yararlı özelliklerinden kışın da faydalanmaya olanak tanır. Kuru vişne de taze vişne meyvesinin yararlı özelliklerine sahiptir. Yalnız meyveler kurutulduğunda şeker oranı arttığından özellikle diyabet hastaları ve kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler tarafından dikkatli tüketilmelidir.

Vişnenin Zararları

Vişne sağlık deposu bir meyve olma özelliğini taşısa da özellikle bazı durumlarda, bazı kişiler için zararlı da olabilmektedir. Bu meyve, bazı ilaçlarla zararlı etkileşimlere girebilir. Bu nedenle kronik hastalığı olan, ilaç kullanan kişilerin dikkatli olması gerekmektedir. Aspirinle birlikte kullanılması böbrek sorunlarına yol açabilir. İlaçlarla aynı anda kullanmamaya dikkat edilmelidir. Ayrıca bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara da neden olabilmektedir. Kaşıntı, döküntü, egzama gibi şikâyetlerle karşılaşıldığında vişne tüketimi durdurularak doktora başvurulması gerekmektedir.