Vitor Pereira: Öz güvenli ve akıllı oynadık

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest, İstanbul'da karşılaştığı Fenerbahçe'ye karşı 3-0'lık galibiyet elde etti.

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Pereira, "Oyuncularım için mutluyum. Bugün bir galibiyet de oyuncuların ve taraftarların galibiyetiydi. Hoca sadece 3 gün önce geldi, takımdaki kalite ile kazanıldı. Özellikle ilk yarıda oyuncularım yetenekleri ve kalitelerini gösterdiler" diye konuştu.

"Takıma güveniyor muydun?" sorusuna Portekizli teknik adam, "Bu oyuncu ekibini analiz ettiğimde işi ondan sonra kabul ettim. Kalitesi ve yeteneği, kulübe inandım. Başkana taraftarlara bu güvenle alakalı bir şey. Onlara dedimki, futbol günün sonunda kazanıp gurur duymakla alakalı. Kendimi gösteriyorum dediğinzde sonucu kontrol edemezsiniz ama sahada yaptığınızı güveninizi kontrol edebilirsiniz. Bu da farklılıktı. Bu taktikle değil, mentalle alakalı bir durumdu. Taraftarların tutkusu için de bir mesaj göndermeliydik ilk dakikadan itibaren. Takım da mental olarak buna hazır olmalıydı. Şu an ilk yarıyı oynadık. Bir sonraki maç da zor olacak, buna hazır olmalıyız" yanıtını verdi.

Karşılaşmada ilk golü atan stoper Murillo'nun golle dönmesiyle ilgili Pereira, "Murillo, en üst seviyede oyunculardan çok hızlı, topla güzel oynuyor. Ama bugün ilk yarıda oyunu çok beğendim. Benim için harika bir ilk yarıydı. Oyuncuların kalitesinden şüphem yok. Bu sıkışık takvimde bir sonraki maçımız, önümüzdeki haftalar önemli. Oyunculara verdiğim mesajım şuydu; her oyuncunun hazır olması gerekiyor. İstediğimiz seviyede oynayamayız ve sarı kartları da beklemeniz gerekiyor. Çünkü sarı kart sınırında olan oyuncular da vardı. Onları da çıkardık. Bu maç önümüzdeki maçtan farklı ama takımımdan istediğim bu maçtaki gibi değil, başka türlü oynamasını bekliyorum. Onlardan beklediğim tutarlı olmaları, hem taktiksel hem mental olarak. Gol atmaları, şut atmaları, birebir oynamaları, hareketli oynamaları ve oyundan keyif almaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÖZ GÜVENLİ VE AKILLI OYNADIK"

Pereira, Fenerbahçe'ye karşı cesur oynamaları gerektiğini belirterek, "Bence öz güvenli, akıllı oynadık. Burada oynamak için cesur oynamanız gerekir. İlk dakikadan itibaren bir mesaj göndermemiz gerekiyordu. Buradaki taraftarları ve takımı da çok iyi biliyorum. Takımıma tutkunuz olduğunu gösterin dedim" dedi.

"İYİ BİR SONUÇ ALDIK"

"Fenerbahçe'nin 11'i işinizi kolaylaştırdı mı?" sorusunu da yanıtlayan Pereira şöyle dedi:

"Ben Tedesco değilim. İlk 11'ine baktığınızda sahadaki pek çok yetenekli oyuncuları vardı. Çok iyi oyuncuları vardı ama bir maç analiz ederken takıma bakmalısınız. Biz tutarlı oyun sergiledik. Öz güvenli, organizasyonlu oynadık ve iyi bir seviyede oynayarak iyi bir sonuç aldık. Fenerbahçe'yi de iyi tanıyorum. İkinci maç çok zor olacak. Mental olarak kendimizi hazırlamamız gerekiyor."