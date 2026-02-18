Canlı
        Vitor Pereira: Tekrar burada bulunmak büyük bir onur! - Futbol Haberleri

        Vitor Pereira: Tekrar burada bulunmak büyük bir onur!

        Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Burada bulunmak büyük bir keyif ve onur. Burada çok güzel ve büyük anılarım var. Bu stadyumda taraftarlarla, kulüple... Tekrar burada olmaktan memnunum. Ümit ediyorum ki yarın maçtan keyif alırız. Her iki takım da güzel bir oyun oynamak istiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 19:50 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:50
        "Tekrar burada bulunmak büyük bir onur!"
        İngiliz ekibi Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira değerlendirmelerde bulundu.

        Tekrar Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde olduğu için keyifli olduğunu belirten Vitor Pereira, “Burada bulunmak büyük bir keyif ve onur. Burada çok güzel ve büyük anılarım var. Bu stadyumda taraftarlarla, kulüple... Tekrar burada olmaktan memnunum. Ümit ediyorum ki yarın maçtan keyif alırız. Her iki takım da güzel bir oyun oynamak istiyor. Çok fantastik bir atmosfer var kesinlikle. Ben de zaten bu maçtan bunu bekliyorum” ifadelerini kullandı.

        ‘SADECE GÜZEL ANLARI HATIRLIYORUM’

        Fenerbahçe’de çalıştığı dönemdeki sadece güzel anları hatırladığını aktaran Pereira, “Sadece güzel anları hatırlıyorum. Taraftarlarla kurduğumuz bağlantı, birlikteliğimiz... Benim anılarımda bunlar var. 2 tane tarihi kulüp. Benim için onur ve ayrıcalık bu iki kulüpte de çalışmak. Yarın benim için karmaşık duygular olacak ama çok mutluyum” sözlerini kullandı.

        ‘PREMIER LİG’DE DE HER YERDE İYİ ATMOSFERLER VAR’

        Premier Lig’de de çok iyi atmosferler olduğuna değinen 57 yaşındaki teknik adam, “Biz Premier Lig’de oynuyoruz. Premier Lig’de de her yer yerde iyi atmosferler var. Burası da tabii ki büyük bir kulüp. Futbola çok tutkuyla bağlılar. Oyuncular için keyif alacakları bir atmosfer. Benim için burada bulunmak büyük bir keyif. Tutkuyla oynayan bir takımla karşılaşmak ve tutkumuzu göstermek istiyoruz. Cesaretle ve organize oynayacağız. Organizasyon sadece taktik bir şey değildir. Bu aynı zamanda mental olarak ifade edilir. Ben de yarın bunu görmek istiyorum” dedi.

        Portekizli teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

        “Bu ilk günden olan bir şey. Hemen enerjiyi onlara vermeye başlarsınız. Yarınki oyun aslında kalitemizi kendimize ispatlamak için bir fırsat. Maçın sonunda ne gösterdiğimizle gurur duymak istiyoruz.”

        ‘YARIN İLK KEZ BU KULÜBE RAKİP OLACAĞIM’

        Vitor Pereira yarın ilk kez Fenerbahçe’ye rakip olacağı için karmaşık duygular içerisinde olduğunu dile getiren Pereira, “O kadar çok şey geliyor ki. Bu ülkede, şehirde yaşadım. Kulüpte iki kere bulundum. Ailem de buradaydı. Taraftarlarla harika maçlar oynadık. Karmaşık duygularım var. Yarın ilk kez bu kulübe rakip olacağım. Her seferinde kazanmak istiyorum. Doğru olanları yapmak için çalışıyorum. Burada kazanmak için bulunuyoruz” sözlerini sarf etti.

        ‘FENERBAHÇE’NİN ÇOK İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNUN FARKINDAYIM’

        Fenerbahçe’den bir oyuncu almak isteseniz bu kim olur? şeklinde gelen soruya Pereira, “Zor bir soru. Çok iyi bir takım var. Benim takımımda çok fazla yetenek var. Fenerbahçe’nin çok iyi bir takım olduğunun farkındayım. Benim beklediğim maçtan keyif almak, organize bir şekilde mücadele etmek ve sahadaki yetenekleri izlemek” cevabını verdi.

        Kendi dönemindeki Fenerbahçe ile şu anki takımı karşılaştıramayacağını belirten Pereira, “Şimdi bu takımı, en son bulunduğum takımla karşılaştıramam. Fenerbahçe’nin ligi kazanmak istediğini biliyorum. Ligi kazanmak için de yatırım yapıyorlar. Sadece yetenekleri yok aynı zamanda tecrübeli oyuncuları da var. Ben takımımla henüz 2 kere çalıştım. Taktik kaliteye sahipler ve teknik kaliteye de sahipler. Premier Lig çok sert bir lig. Yarın da zor bir maç olacak. İyi futbol oynamak istiyoruz” dedi.

        'TAKIMDAKİ OYUNCULARIN KALİTESİNİN FARKINDAYIM'

        Takımındaki kaliteden bahseden Pereira, “Bu projeyi kabul ettim. Takımımdaki oyuncuların kalitesinin farkındayım. Kazanmaya başlamamız gerekiyor. O zaman bizim de özgüvenimiz artacak. Benim işim de bu” sözlerini kullandı.

        Vitor Pereira sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        “Bunun için yarınki maçı izlemeniz gerekiyor. 2 gün içerisinde pek çok bilgi getiremezsiniz. Bunun için akıllı olmalısınız, net bir mesaj vermelisiniz. Ben taktik olarak oynamayı sevdiğim bir şekil var. Bir takımın taktiğini 2 günde değiştiremezsiniz. Bir kimlik oluşturmaya başlayabileceğimi düşündüm. Oyuncular da bu fikri kabul ederseler hedeflerimize ulaşabiliriz.”

        'TÜRKİYE KOLAY BİR LİG DEĞİL'

        Türkiye’nin rekabetçi bir lig olduğuna değinen Pereira, “Ortada bir rekabet var. Tek Fenerbahçe olsa kazanırdık. Türkiye Ligi kolay bir lig değil. Benim zamanımda da ilk sezon Beşiktaş çok güçlüydü. İkinci olabilmiştik. Zor bir lig. Biz de elimizden geldiğince mücadele ettik. Bu gelip kolaylıkla kazanabileceğiniz bir lig değil” diyerek sözlerini tamamladı.

        Öte yandan Nottingham Forest, basın toplantısının ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

