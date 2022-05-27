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Haberler Teknoloji Vize işlemleriyle ilgili şikayetler yüzde 629 arttı
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Vize işlemleriyle ilgili şikayetler 4 ayda yüzde 629 arttı

2021’in Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları ile 2022’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında vize işlemleriyle ilgili şikayetler yüzde 629 arttı. Online şikayet platformu Şikayetvar’ın verilerine göre öne çıkan şikayet konularının başında vize randevusu alınamaması, uzun bekleme süreleri ve artan aracılık ücretleri geliyor.

Vize işlemleriyle ilgili şikayetler yüzde 629 arttı
Şikayet yağdı!
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HABERTURK.COM

Pandemi koşullarının kalkmasıyla eğitim, iş seyahati ve tatil gibi sebeplerle birlikte artan yurt dışına çıkma talebi, vize aracılık ve danışmanlık firmalarıyla ilgili şikayetlere de yansıdı. Online şikayet platformu Şikayetvar, son dönemde yükselişe geçen bu sektörle ilgili verilerini paylaştı.

Buna göre 2021’in Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarıyla 2022’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında vize işlemleriyle ilgili şikayetler yüzde 629 arttı. Sadece 2022’nin ilk 4 ayında bu sektörle ilgili platforma 748 şikayet geldi. Bu sektörle ilgili şikayetler Nisan ayında zirve yaptı.

EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Platformun verilerine göre öne çıkan şikayet konularının başında vize randevusu alınamaması, uzun bekleme süreleri ve artan aracılık ücretleri geldi.

2021’in ilk dört ayı ile 2022’in aynı dönemi karşılaştırıldığında platformu vize aracılık ve danışmanlık şirketleriyle ilgili bilgi almak için ziyaret edenlerin oranı yüzde 327 arttı. 2021’in ilk dört ayında bu sektörle ilgili platformu bilgi almak için ziyaret edenlerin sayısı 17 bin 194 iken bu sayı 2022’de 73 bin 469’a yükseldi.

Konuyla ilgili yapılan öne çıkan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı:

- Sadece randevu için bu kadar bekletiliyorsak vize işlemleri ne kadar sürecek?

- Aracılık ücreti çok yüksek

- Dosyamın içine boş evrak koymuşlar

- 34 bin 679 TL’lik Barcelona turuna vize çıkmadığı için gidemedik, para iadesi yapılmıyor

- Ücreti peşin ödedim, bir sene oyaladılar

- 3850 Euro yatırıp reddedilen vize ücretinin iadesini alamıyorum

- Aile birleşimi için aylardır bekliyorum

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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