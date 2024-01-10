Haberler Magazin Vizontele Tuuba filmi konusu nedir? Vizontele Tuuba oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi?

Vizontele Tuuba filmi konusu nedir? Vizontele Tuuba oyuncuları kim? Vizontele Tuuba filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, yönettiği film, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile 2004 yılında vizyona girmiştir. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, "Vizontele Tuuba filmi konusu nedir? Vizontele Tuuba oyuncuları kim?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 18:33 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:33 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Vizontele Tuuba filmi 10 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarıda izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tuba Ünsal ve Tarık Akan gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Vizontele Tuuba filmi konusu nedir? Vizontele Tuuba oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi?" İşte filme ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

2 Şurada Paylaş!







VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?



1974 yılında televizyonun kasabaya gelmesiyle her şey değişmiştir. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar anlatılıyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor.





