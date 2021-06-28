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Vizyona girecek filmler 2021: Temmuz 2021 vizyon takvimi

Türkiye'deki sinema salonları bu ay açılacak. Vizyona girecek filmlerden biri de korona virüs salgını nedeniyle sürekli tarihi ertelenen Black Widow filmi olacak. Marvel Studios’un aksiyon dolu casus gerilim türü “Black Widow” filminde Natasha Romanoff, diğer adıyla Black Widow geçmişiyle bağlantılı tehlikeli bir komplo ortaya çıktığında mazisinin daha karanlık kısımlarıyla yüzleşir. İşte Temmuz 2021'de vizyona girecek filmler...

Vizyona girecek filmler 2021: Temmuz 2021 vizyon takvimi

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılmasına karar verildi. İşte Temmuz 2021'de vizyona girecek filmler...

2 Temmuz

Hızlı ve Öfkeli 9
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
Undine
Lux Æterna

9 Temmuz

Korku Seansı 3: Katil Şeytan
Black Widow
Süpernova

16 Temmuz

Sessiz Bir Yer 2
Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası
Space Jam: Yeni Efsane
Spirit: Özgür Ruh
Vay Babam Vay

23 Temmuz

Arınma Gecesi: Sonsuza Dek
Peter Rabbit: Kaçak Tavşan
Druk
Voyagers
Sevgilimden Son Mektup
Lanetli Anlaşma

30 Temmuz

The Suicide Squad: İntihar Timi
Jungle Cruise
Bize Müsaade
Düşkapanı
Mainstream
Süper Köpek ve Turbo Kedi
Uzun Aşkın Kısası

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