İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılmasına karar verildi. İşte Temmuz 2021'de vizyona girecek filmler...
2 Temmuz
Hızlı ve Öfkeli 9
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
Undine
Lux Æterna
9 Temmuz
Korku Seansı 3: Katil Şeytan
Black Widow
Süpernova
16 Temmuz
Sessiz Bir Yer 2
Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası
Space Jam: Yeni Efsane
Spirit: Özgür Ruh
Vay Babam Vay
23 Temmuz
Arınma Gecesi: Sonsuza Dek
Peter Rabbit: Kaçak Tavşan
Druk
Voyagers
Sevgilimden Son Mektup
Lanetli Anlaşma
30 Temmuz
The Suicide Squad: İntihar Timi
Jungle Cruise
Bize Müsaade
Düşkapanı
Mainstream
Süper Köpek ve Turbo Kedi
Uzun Aşkın Kısası
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