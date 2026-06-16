Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol VNL ikinci etabı başlıyor: Filenin Sultanları, Belçika karşısında!

        VNL ikinci etabı başlıyor: Filenin Sultanları, Belçika karşısında!

        Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 10:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Filenin Sultanları, Belçika karşısında!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) Ankara etabının ilk maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek.

        İkinci etap karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu'nda oynayacak ay-yıldızlı ekip, Belçika ile saat 19.30'da karşılaşacak.

        Her iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

        Türkiye, Belçika'ya karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Takım, 2022'de oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-1 yenmişti. Ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı son yenilgisini 2019 yılındaki VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.

        Milliler, ikinci etapta ayrıca Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek.

        Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Ankara etabı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        REKLAM

        Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

        Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

        Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

        Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

        ÖNERİLEN VİDEO

        130 yıldır ilk kez kapsamlı restorasyon gören haydarpaşa eski ihtişamına adım adım kavuşuyor

        130 yıldır ilk kez kapsamlı restorasyon gören haydarpaşa eski ihtişamına adım adım kavuşuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Feci görüntü! Lunaparkta kamikaze çarptı!
        Feci görüntü! Lunaparkta kamikaze çarptı!
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kayıp çocuk bagajda bulundu!
        Kayıp çocuk bagajda bulundu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        Rapor kullanımında sürelere dikkat!
        Rapor kullanımında sürelere dikkat!
        Sıcaklık 30 dereceleri buluyor, yağış azalıyor... İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık 30 dereceleri buluyor, yağış azalıyor... İllerimizde hava durumu
        AB, Ukrayna ve Moldova ile ilk fasıl kümesini açtı
        AB, Ukrayna ve Moldova ile ilk fasıl kümesini açtı
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        AB, hava yolu yolcu haklarına yeni düzenlemeler
        AB, hava yolu yolcu haklarına yeni düzenlemeler
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        "Anne olmayı çok istiyorum"
        "Anne olmayı çok istiyorum"