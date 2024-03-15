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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone'dan 8 milyar Euro'luk satış - İtalya operasyonlarını Swisscom'a satıyor - Teknoloji Haberleri

        İtalya operasyonlarını Swisscom'a satıyor

        Vodafone, Swisscom'a 8 milyar Euro'luk İtalya operasyonu satışını kabul ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:32
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        Vodafone'dan 8 milyar Euro'luk satış
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        Vodafone Grubu, CEO Margherita Della Valle’nin Avrupa operasyonlarını yeniden şekillendirmeye yönelik üçüncü ve son adım olarak nitelendirdiği bir hamleyle, İtalya'da sürdürdüğü operasyonlarını 8 milyar € karşılığında Swisscom’a satmak için bir anlaşma yaptı.

        Della Valle, Vodafone’un Avrupa’daki işlerini sadeleştirmek adına önemli adımları arka arkaya atmaya başladı. Yakın zamanda gerçekleştirilen İspanya operasyonlarını Zegona Communications’a satma anlaşmasının ardından bu kez benzer bir çıkış İtalya'da yaşanıyor.

        Bunun yanı sıra, CK Hutchison’a ait 3 UK ile Birleşik Krallık işletmesinin birleşmesini mühürlemek için titiz bir düzenleyici süreçten geçtiği de belirtiliyorç.

        PEŞİN OLARAK ÖDENECEK

        Vodafone İtalya, geçen ay İtalya’daki satış konusunda Swisscom ile özel görüşmelere başladı ve 8 milyar € tutarındaki meblağ peşin olarak ödenecek.

        Anlaşmanın bir parçası olarak, Vodafone, anlaşma tamamlandıktan sonra ilk yıl için yaklaşık 350 milyon € karşılığında Swisscom’a beş yıla kadar belirli hizmetler de sağlayacak.

        İspanyol ve İtalyan anlaşmaları onaylanırsa, Vodafone, her satıştan 2 milyar € olmak üzere toplam 4 milyar €’yu hissedarlara hisse geri alımları yoluyla iade edeceğini belirtti.

        İlerleyen dönemde, Della Valle işletmenin “güçlü pozisyonlara sahip olduğumuz büyüyen telekom pazarlarında faaliyet göstereceğini ve bunun Avrupa’da tahmin edilebilir, daha güçlü bir büyüme sağlamamıza olanak tanıyacağını” söyledi.

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