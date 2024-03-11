Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.263,42 %1,18
        DOLAR 32,0027 %0,20
        EURO 35,0793 %0,29
        ALTIN 2.241,32 %0,33
        FAİZ 48,06 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 25,04 %0,42
        BITCOIN 71.198,00 %2,55
        GBP/TRY 41,1032 %-0,02
        EUR/USD 1,0943 %0,07
        BRENT 82,15 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 3.664,55 %0,33
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Vodafone'dan “Fiber Kalitesinde” ev interneti testi - Teknoloji Haberleri

        “Fiber Kalitesinde” ev interneti testi

        Vodafone, 5G'nin farklı frekans bantlarını kullanarak "fiber kalitesinde" ev interneti denemesini gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan testlerde 1 Gbps+ hızlara erişilirken, baz istasyonundan 1 km'den uzak yerlerde bile ortalama bir fiber bağlantı kalitesinin sağlanabildiği gözlemlendiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 11:45 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fiber Kalitesinde" ev interneti testi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vodafone, şebeke altyapısını 5G’ye hazırlamaya devam ettiğini açıkladı. Şirket, 5G’nin farklı frekans bantlarını kullanarak, baz istasyonuna çekilen fiber altyapıyla, her binaya fiber çekmeden, müşterilerine ev ve ofislerinde “fiber kalitesinde” internet deneyimini hangi mesafelerde sağlayabileceğini görmek ve söz konusu servisin sınırlarını tespit etmek üzere çeşitli testler gerçekleştirdi. 5G Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisinin kullanıldığı testlerde “fiber kalitesinde” 5G deneyimini hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin kullanımına hazır hale getirmek amaçlandığı belirtildi.

        "DÜŞÜK GECİKME SÜRELERİ"

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, “Vodafone olarak, 5G’ye giden yolda şebekemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, son yaptığımız testlerde, çeşitli 5G frekanslarıyla, her yere fiber çekmeden ‘fiber kalitesinde’ internet deneyimini müşterilerimize sağlayıp sağlayamayacağımızı ve sağlanabilecek servisin sınırlarını görmeyi hedefledik. Burada 5G Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisini kullandık. 5G FWA, fiber internette olduğu gibi düşük gecikme süreleri ve yüksek hızlara erişme olanağı sağlıyor. 5G FWA ile sabit internetin iyileştirilmesinin hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize etkisi olacak. 5G FWA sayesinde her binaya fiber çekmeye ihtiyaç olmadan, sadece baz istasyonuna fiber bağlantısı yapılarak fiber hızında internet deneyimini müşterilerimiz yaşayabilecek. 5G modemin tak-çalıştır çalışma prensibi sayesinde kurulum için beklemek gerekmeyecek. Böylece, müşterilerimizin yüksek hızlı internet servisine erişimini kolaylaştırarak Türkiye’nin dijitalleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Daha verimli olan yeni teknolojilere geçiş, 3G’nin artık yerini 4.5G ve 5G’ye bırakması ve frekans tahsisi, yalnızca bizim şebekemiz üzerinden sunduğumuz hizmetleri bir üst seviyeye taşımamıza değil, aynı zamanda ekonomi genelinde bir büyüme etkisini tetiklememizde de rol oynayacak. Bu bakımdan, sektörümüzün 5G’yi de kapsayan yeni teknolojilere geçiş ve etkin spektrum kullanımı ile ilgili yol haritasına ihtiyacı var” açıklamasını yaptı.

        1 GBPS+ HIZLARA ERİŞİLDİ

        Kullanıcı ile baz istasyonu arasında çok sayıda bina bulunan İstanbul’un merkezinde yapılan testlerde, 5G frekanslarından C-band (3500 MHz) ile 1 km’ye kadar, C-band’a göre daha yüksek frekans olan ve daha yüksek kapasite sunan mmWave (26 GHz) frekans bandı ile ise 500 m’ye kadar olan mesafelerde 1 Gbps+ hızlara erişildi. Testlerde hız testi uygulamaları kullanılarak kapsamanın en uç noktalarında dahi minimum 100 Mbps+ (ortalama fiber hızı) hızlara erişilirken, 10 ms’den düşük gecikme sürelerinin yaşandığı görüldü.

        İKİ FARKLI TİP MODEM KULLANILDI

        Testler, her iki frekans için de hem indoor (bina içi) hem de outdoor (cam kenarı) tipi modemler kullanılarak gerçekleştirildi. Buna göre, baz istasyonuna yakın evlerde indoor tipi modemler kullanılarak servis verilebilirken, baz istasyonundan uzaklaştıkça outdoor modemlerin kullanıma daha elverişli olduğu gözlemlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Gece yarısı facia! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Gece yarısı facia! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Borsada Fitch rüzgarı
        Borsada Fitch rüzgarı
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!