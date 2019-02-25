Vodafone Park'ta sıcak görüntüler

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken dev maç öncesi sıcak görüntüler sergilendi. İki takımın hocası Şenol Güneş ve Ersun Yanal birbirlerine başarılar diledi. Devre arasında Siyah-Beyazlı takımdan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan eski hocası Şenol Güneş'le selamlaşırken Burak Yılmaz da Ersun Yanal'ın yanına gitti.