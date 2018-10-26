Beşiktaş, Genk'e UEFA Avrupa Ligi'nde 4-2 mağlup olurken gruptaki üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı ve haftayı son sırada kapattı. Siyah-beyazlı taraftarlar maçta yönetime, Şenol Güneş'e ve futbolculara tepkisini gösterdi. Genk karşısında oynanan kötü futbol ve alınan sonuç nedeniyle takımı protesto eden taraftarlar, Quaresma, Oğuzhan ve Lens’i uzun süre ıslıkladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Genk’i konuk eden Beşiktaş, ortaya koyduğu kötü futbol sonrasında taraftarlarından tepki görürken, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, karşılaşmanın sonlarına doğru tribünlere doğru hareket yapınca taraftarlar Quaresma’ya tepki gösterdi.



Portekizli oyuncunun yanı sıra, Oğuzhan, Lens ve Vagner Love da tepkilerden nasibini aldı. Top bu futbolcuların ayağına her geldiğinde futbolcuları protesto eden taraftarlar, Gökhan Gönül ve Medel’e ise sevgi gösterisinde bulundular. Taraftarlar karşılaşmanın sonunda Teknik Direktör Şenol Güneş için de uzun süre tezahürat yaptılar. Maçın son düdüğünün ardından tribünler, Gökhan Gönül ve Medel'i tribünlere çağırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ