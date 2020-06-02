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Vodafone, bu yıl 10. yılına giren Vodafone Red’in çatısı altında müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlere, en popüler uygulamaların sınırsız sunulduğu yeni portföyünü ekledi. Vodafone Red’in 4 farklı tarifeden oluşan yeni portföyünde WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger uygulamaları sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmadan kullanılabilecek.

Red’liler, WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını da sınırsız gerçekleştirebilecek. Red’liler ayrıca, 23 Vodafone ülkesindeki kullanıcılarla ek ücret ödemeden 120 dakika konuşabilecek, yurtiçinde ise Vodafone’lularla ve sabit hatlarla sınırsız sesli görüşme yapabilecek. Ayda 59 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan yeni Red tarifelerinin internet içeriği ise 20 GB’dan başlayacak.

Vodafone Red’in yeni portföyünün tanıtıldığı online toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni bir adım daha atıyoruz. Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişletiyoruz. Yeni Red portföyümüzde müşterilerimiz WhatsApp, Facebook, Instagram ve YouTube gibi en popüler uygulamaları sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmaya gerek kalmadan kullanacak. Salgın döneminde, görüntülü ve sesli aramalar hepimizin hayatında çok daha fazla yer almaya başladı. Bu alışkanlıkların uzun vadeli olacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Red’lilere WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramaları da sınırsız gerçekleştirme imkânı sunuyoruz.”

AYLIK İNTERNET KULLANIMI 15.3 GB OLDU

Online toplantıda Vodafone Red’in son bir yılı da değerlendirildi. Buna göre, Vodafone Red’in sunduğu kampanyaları 1 yılda 483 bin müşteri kullandı. Vodafone Red’lilere 400 milyon TL’si yurtdışı faydalarıyla, 36 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 4.8 milyon TL’si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere 440 milyon TL’yi aşan ayrıcalık sağlandı.

Red’liler, son 1 yılda 698 milyon GB mobil internet kullandı, 32 milyar dakika konuştu, 3.5 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 15.3 GB’a ulaşan Vodafone Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3.6 kat daha fazla internet kullandı. Red müşterilerinin yüzde 77’si aktif olarak her ay Vodafone Yanımda’yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden gerçekleştirdi.

Vodafone Red’liler 23 ülkedeki ev, cep ve iş telefonlarını tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak aramaya da devam etti. Son 1 yılda Vodafone Red’lilerin aylık ortalama yüzde 8’i yurtdışını aradı. En çok Almanya, Fransa ve Hollanda’yı arayan Vodafone Red’liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 265 milyon TL tasarruf etti. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye’deki gibi kullanma imkânı sunan “Her Şey Dahil Pasaport – Dünya” hizmetini son 1 yılda 363 bin kişi kullandı.

SALGINDA DATA KULLANIMI YÜZDE 18 ARTTI

Koronavirüs salgınının Türkiye’de de görülmesi ve “evde kal” çağrısı ile birlikte Vodafone Red’lilerin de teknoloji kullanım oranları arttı. Salgın sürecinde mobil data kullanımlarında yüzde 18’lik artış görülen Red’liler, Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan dönemde Vodafone TV’de 5 milyon saatin üzerinde kullanım yaptı. Red’lilerin 23 Vodafone ülkesi yönünde yaptığı aramalar yüzde 19, WhatsApp kullanımı ise yüzde 48 arttı.