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Nisan 2022 - Mart 2023 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıklayan Vodafone, mobil müşteri sayısının 2022-23 mali yıl sonu itibarıyla 24.8 milyona ulaştığını, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısının 28.3 milyon olduğunu vurguladı.

Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda yaklaşık 1.6 milyon artış ile 18.4 milyona çıktığı belirtilirken, toplam bazının %74.3’ünü faturalı aboneler oluşturduğu belirtiliyor. Vodafone Türkiye bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 32 bin sabit genişbant müşterisi kazanarak yaklaşık 1.4 milyon müşteriye ulaştığını da açıkladı.

“DİJİTAL MÜŞTERİ" SAYISI 17.7 MİLYON OLDU

Firmanın, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.7 milyona ulaştığı belirtilirken, dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 300 milyon oldu. Bununla birlikte 2022-23 mali yılında Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yıla kıyasla %25 artışla 4.081 petabyte'a yükseldiği vurgulandı.

"TÜRKİYE'YE 4 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK"

Vodafone Türkiye’nin 2022-23 mali yıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, Türkiye pazarında 17 yılı geride bıraktık. Bu süreçte, Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin büyümekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık. 2022-23 mali yılında toplam 4.0 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Makroekonomik koşulların etkisiyle yüksek artış gösteren maliyetlerimize rağmen hedeflerimize paralel olarak büyümemizi sürdüreceğimize ve daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.