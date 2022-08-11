Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'ndeki fikstür çekimini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.
Kadınlarda 30 Ekim'de, erkeklerde 1 Ekim'de başlayacak sezonların ilk hafta maçları şöyle oluştu:
Misli.com Sultanlar Ligi
Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor
Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı
Kuzeyboru-Galatasaray
İlbank-Nilüfer Belediyespor
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-PTT
Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor
Bolu Belediyespor-VakıfBank
AXA Sigorta Efeler Ligi
Altekma-Arkas Spor
Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor
Tokat Belediye Plevne-Galatasaray
Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto
Halkbank-Develi Belediyespor
Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD
Tarihler ve statü
Kadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta tamamlanacak; ikinci devre 7 Ocak 2023'te başlayıp 1 Nisan'da sona erecek. Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları ise nisan ve mayıs aylarında oynanacak.
Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 17 Aralık'ta sona erecek; sezonun ikinci yarısı 8 Ocak 2023'te başlayıp 2 Nisan'da tamamlanacak. Efeler Ligi'nde play-off mücadelesi de nisan ve mayıs aylarında yapılacak.
Lig etaplarını ilk 4 sırada bitirecek takımlar sezonun 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sezonun 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.
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