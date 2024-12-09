Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Voleybolun Avrupa Kupaları'nda mücadele eden olan 6 Türk takımı, bu hafta sahneye çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ

Yarın:

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-SSC Palmberg Schwerin (Almanya)