Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Nabil Dirar ile birlikte kadro dışı bırakılan sarı-lacivertlilerin kaptanı, Volkan Demirel'den önemli açıklamalar geldi.

Sözcü Gazetesi'ne konuşan tecrübeli kaleci, kadro dışı kalışının nedenini kendisinin de bilmediğini ifade etti ve "Açıklama yapılmadan konuşmak doğru değil. Ben de merak ediyorum. Bir bakalım bir açıklama gelsin ne yapmışım, kim ile ne konuşmuşum, tartışma kimle neden olmuş… Ben de bekliyorum" dedi.

"HAKKIMIZDA HAYIRLISI, NE DİYEYİM"

"Comolli ile tartışmadım. Bu haberler doğru değil" diyerek konu ile ilgili iddiaları yalanlayan Volkan Demirel, "Moralin bozuk mu" sorusuna ise şöyle yanıtı verdi: "Moral bozmak değil ama ben bunu hak edecek ne yaptım? Fenerbahçe'deki herkes benim ne olduğumu bilir. Hakkımızda hayırlısı, vallahi ne diyeyim. Allah herkesin gönlüne göre versin."

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