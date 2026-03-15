        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Volkan Demirel: Biz bugün 10 kişi de olsak iyi mücadele ettik - Gençlerbirliği Haberleri

        Volkan Demirel: Biz bugün 10 kişi de olsak iyi mücadele ettik

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş müsabakasının ardından, "Biz bugün 10 kişi de olsak iyi mücadele ettik. 11'e 11 oynansaydı çok daha farklı olabilirdi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 23:29 Güncelleme:
        "10 kişi kalmamıza rağmen iyi mücadele ettik"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

        "10 KİŞİ KALMAMIZA RAĞMEN İYİ MÜCADELE ETTİK"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk 17 dakika görüldüğü gibi çok iyi bir Gençlerbirliği vardı. Sonrasında tartışmalı bir pozisyonda kırmızı kartı gördük. Hakemle ilgili konuşacak çok şey var ama konuşmayacağım. Bu maç 11'e 11 devam etseydi ben inanıyorum ki burada mağlup olmazdık. Yorgunluk ve güç bitince pozisyonlar vermeye başladık. İlk gol bile Goutas'ın iyi niyetiyle uzaklaştırması sonucunda düştü ve gol yedik. İkinci gole zaten bir şey diyemedim. Çok klas bir gol attı Orkun. Ama diyeceğim şu ki; biz bugün 10 kişi de olsak iyi mücadele ettik. 11'e 11 oynansaydı çok daha farklı olabilirdi. Perşembe günü Konya maçımız var. Oradan burayı telafi edecek bu sonuç alarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

