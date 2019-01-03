Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

"Yaşadıklarımız var, olanlar var. Bunlar geride kaldı. Önümüze bakıp Fenerbahçemizi bulunduğu ortamdan çıkarmamız gerekiyor. Kendi adıma yaptığım yanlışlıklar adına özür diliyorum. Başkanımın beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Başkanımızdan ve asbaşkanımızdan özür diliyorum. Duygusal bir insanım. Şu anda da yazılı bir metin yok. Kırdığım insanlar olabilir. Ben Fenerbahçe için var oldum. Soru almayacağım. Teşekkürler."

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