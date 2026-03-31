Volkan Konak vefatının birinci yılında anıldı
Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Trabzonlu merhum sanatçı Volkan Konak, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Ünlü şarkıcı Volkan Konak, 31 Mart 2025'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu, 58 yaşında hayatını kaybetmişti.
Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde, kendi vasiyeti üzerine Konakoğlu Aile Mezarlığı'nda bir ceviz ağacının altına defnedilmişti.
Merhum sanatçı, vefatının birinci yılında memleketinde anıldı. Volkan Konak için Maçka ilçesinde bir anma programı düzenlendi.
Törene; Volkan Konak'ın ailesi, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, sevenleri ve hemşerileri katıldı.
Maçka ilçe merkezinde toplanan kalabalık, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı sonrası, merhum sanatçının türküleri ve şiirlerini okuyarak Volkan Konak'ın mezarına ulaştı. Anma töreninde mezar başında dualar edildi, karanfiller bırakıldı.