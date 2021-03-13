Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan kaç yaşında ve nereli? Volkan Severcan dizileri ve filmleri...

Efsane dizi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Tuna rolüyle popüler olan Volkan Severcan araştırılıyor. İBO Show'un bu akşam yayınlanan yeni bölüm konuklarından biri olan Volkan Severcan, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan kaç yaşında ve nereli? Volkan Severcan dizileri ve filmleri...

Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan kaç yaşında ve nereli? Volkan Severcan dizileri ve filmleri...

İBO Show konukları araştırılıyor. İBO Show'un 13 Mart konuklarından biri olan Volkan Severcan'ın oynadığı diziler ve filmler merak ediliyor. Oyuncu Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan kaç yaşında ve nereli? Volkan Severcan dizileri ve filmleri...

VOLKAN SEVERCAN KİMDİR?

Volkan Severcan, 28 Ağustos 1966 tarihinde İzmir'de doğdu. Bora adında bir erkek, Meltem adında bir kız kardeşi vardır. Volkan Severcan, İzmir Özel Türk Kolejinden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya başladı. Fakat daha sonra geçtiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünü bitiren sanatçı, sanat yaşamına 1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. 90'lı yıllarda Taksim Sanat Evi'nde İşletme Müdürü olarak çalıştı.

2000 yılından itibaren sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekârlar'da sahne aldı. Hâlen Tiyatro Sahnekârlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaya devam etmektedir. Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yaptı. Ayrıca, yıllardır seslendirme yönetmenliğinin yanı sıra, birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide de seslendirme yapmış olması nedeniyle, sesi en çok tanınan sanatçılardandır. Oyunculuk, yönetmenlik ve sunuculuğun dışında 2005 yılında kurucusu olduğu VS Creative ile birçok önemli kuruluşa hizmet vermektedir.

VOLKAN SEVERCAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Çocuklar Duymasın-2017-günümüz (Tuna)
Otel Divane-2014
Çocuklar Duymasın-2013-2014 (Tuna)
Bizim Okul-2013
Çocuklar Duymasın-2010 (Tuna)
Yasemince (2010, dizi)-2010
Yalancısın Sen-2009
Prenses Perfinya -2008
Yalancı Romantik-2008
Sözün Bittiği Yer- 2007
Benden Baba Olmaz- 2007
Ben Fazla Kalmayacağım- 2007
Sev Kardeşim- 2006
Bir İhtimal Daha Var- 2006
Ispanaktan Nağmeler- 2005
Utanmaz Adam- 2005
Zaman Tüneli- 2005
El Bebek Gül Bebek- 2005
3. Tür- 2004
Ayva Sarı Nar Kırmızı- 2004
Hababam Sınıfı Askerde- 2004 (Komutan)
Aşkımızda Ölüm Var- 2004
Kuzenlerim- 2002
Berivan- 2002
Bana Şans Dile- 2001
Bir Demet Kahkaha- 2000
Zülküf ile Zarife- 2000
Günaydın İstanbul Kardeş- 1999
Sibel- 1998
Gülüm- 1997
Mesela Dedik- 1996
Kaldırım Çiçeği- 1996
Çiçek Taksi- 1995
Sevginin Gücü- 1994
Cümbüş Sokak- 1993

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru kaç yaşında ve nereli? İşte Nükhet Duru hayatı ve şarkıları
BİYOGRAFİNükhet Duru kimdir?
Karahan Çantay kimdir ve nereli? Karahan Çantay neden vefat etti? İşte Karahan Çantay biyografisi
BİYOGRAFİKarahan Çantay kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Çalışkan kimdir?
Bay J kimdir, kaç yaşındadır?
BİYOGRAFİBay J kimdir?
Sezen Aksu kaç yaşında? Sezen Aksu kimdir? Sezen Aksu şarkıları
BİYOGRAFİSezen Aksu kimdir?
Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında?
BİYOGRAFİFeyyaz Şerifoğlu kimdir?
Kubat kaç yaşında? Kubat kimdir?
BİYOGRAFİKubat kimdir?
Hüsnü Şenlendirici kimdir, nereli? Hüsnü Şenlendirici kaç yaşında? Hüsnü Şenlendirici evli mi? Biyografisi
BİYOGRAFİHüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında?
Kibariye kaç yaşında? Kibariye kimdir? Kibariye'nin evlilikleri ve çocukları
BİYOGRAFİKibariye kimdir?
Hakan Altun kaç yaşında, nereli? Hakan Altun kimdir? İşte Hakan Altun biyografisi ve sevgilileri
BİYOGRAFİHakan Altun kaç yaşında, nereli?