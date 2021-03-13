İBO Show konukları araştırılıyor. İBO Show'un 13 Mart konuklarından biri olan Volkan Severcan'ın oynadığı diziler ve filmler merak ediliyor. Oyuncu Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan kaç yaşında ve nereli? Volkan Severcan dizileri ve filmleri...
VOLKAN SEVERCAN KİMDİR?
Volkan Severcan, 28 Ağustos 1966 tarihinde İzmir'de doğdu. Bora adında bir erkek, Meltem adında bir kız kardeşi vardır. Volkan Severcan, İzmir Özel Türk Kolejinden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya başladı. Fakat daha sonra geçtiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünü bitiren sanatçı, sanat yaşamına 1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. 90'lı yıllarda Taksim Sanat Evi'nde İşletme Müdürü olarak çalıştı.
2000 yılından itibaren sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekârlar'da sahne aldı. Hâlen Tiyatro Sahnekârlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaya devam etmektedir. Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yaptı. Ayrıca, yıllardır seslendirme yönetmenliğinin yanı sıra, birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide de seslendirme yapmış olması nedeniyle, sesi en çok tanınan sanatçılardandır. Oyunculuk, yönetmenlik ve sunuculuğun dışında 2005 yılında kurucusu olduğu VS Creative ile birçok önemli kuruluşa hizmet vermektedir.
VOLKAN SEVERCAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Çocuklar Duymasın-2017-günümüz (Tuna)
Otel Divane-2014
Çocuklar Duymasın-2013-2014 (Tuna)
Bizim Okul-2013
Çocuklar Duymasın-2010 (Tuna)
Yasemince (2010, dizi)-2010
Yalancısın Sen-2009
Prenses Perfinya -2008
Yalancı Romantik-2008
Sözün Bittiği Yer- 2007
Benden Baba Olmaz- 2007
Ben Fazla Kalmayacağım- 2007
Sev Kardeşim- 2006
Bir İhtimal Daha Var- 2006
Ispanaktan Nağmeler- 2005
Utanmaz Adam- 2005
Zaman Tüneli- 2005
El Bebek Gül Bebek- 2005
3. Tür- 2004
Ayva Sarı Nar Kırmızı- 2004
Hababam Sınıfı Askerde- 2004 (Komutan)
Aşkımızda Ölüm Var- 2004
Kuzenlerim- 2002
Berivan- 2002
Bana Şans Dile- 2001
Bir Demet Kahkaha- 2000
Zülküf ile Zarife- 2000
Günaydın İstanbul Kardeş- 1999
Sibel- 1998
Gülüm- 1997
Mesela Dedik- 1996
Kaldırım Çiçeği- 1996
Çiçek Taksi- 1995
Sevginin Gücü- 1994
Cümbüş Sokak- 1993
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