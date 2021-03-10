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Volkswagen şarj süresini birkaç dakikaya indirecek

Volkswagen, gelecekteki elektrikli otomobilleri hakkında bilgiler paylaştı. 2026 yılında yeni bir platforma sahip elektrikli sedan model üretilmeyi planlayan Alman şirket, Project Trinity adını verdiği yol haritası kapsamında yeni teknolojiler de tanıtacak. Yapılan açıklamaya göre, yeni platform sayesinde elektrikli otomobiller içten yanmalı bir otomobilin akaryakıt dolum süresi ile eş bir şarj süresine sahip olacak

Volkswagen'den elektrikli sedan sinyali - haberler
Elektrikli otomobilde yeni dönem!
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HABERTURK.COM

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, elektrikli araçlar konusunda gelecek planlarını paylaştı. Markanın Project Trinity adını verdiği yol haritası kapsamında, 2026 yılında yeni bir platforma sahip elektrikli sedan model üretilmesi planlanıyor.

Yeni modeller haricinde, Volkswagen'in elektrikli araçların şarj süresini kısaltmaya yönelik hedefleri de bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni platform elektrikli otomobillerin içten yanmalı bir otomobilin akaryakıt dolum süresine eş bir şarj süresine sahip olmasına imkan tanıyacak.

2026'dan itibaren yollara çıkacak yeni elektrikli araçların menzili hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Fakat, bu araçların önündeki en büyük engellerden biri olan ağırlık sorununun çözülerek ciddi oranda bir hafifletme çalışmasının yapılacağı, dolayısı ile günümüz elektrikli otomobillerinden daha fazla bir menzil değeri elde edileceği kaydedildi. Verilen bilgiye göre, Alman markanın yeni elektrikli otomobilleri otonom sürüşe de sahip olacak.

Alman üreticinin geliştirdiği teknoloji, kuşkusuz elektrikli otomobillerin daha fazla satılmasının önünü açacak. Günümüzde bu otomobiller hızlı şarj istasyonlarından en az 30 dakikada yüzde 80 kapasiteye kadar şarj olabilirken, şebeke ağlarından ise şarj süreleri bir kaç saate kadar çıkabiliyor.

Öte yandan, elektrikli araçların menzilleri de halen içten yanmalı motorlara göre düşük seviyelerde. Bu durum da, özellikle şehirler arası yolculuklarda elektrikli araçların tercih edilmesinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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