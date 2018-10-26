Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) ürün gamındaki en küçük SUV'u T-Cross tanıtıldı. Markanın MQB A0 platformu üzerinde geliştirilen T-Cross, 2019'un ilk aylarında satışa çıkacak. Yeni Polo ile aynı platformu paylaşan küçük SUV, 4 bin 107 milimetre uzunluğu ile Polo'dan 54 milimetre daha uzun ve bin 558 milimetre yüksekliği ile Polo’dan 100 milimetre daha yüksek yapısıyla dikkat çekiyor.

BAGAJI GOLF'TEN GENİŞ

Modelin 385 litrelik bagaj hacmi, C-segment hatchback Golf'ten daha fazla bir değer ortaya koyuyor. T-Cross'un dış tasarımında olmasa bile iç mekanında Polo'dan esintiler görmek mümkün. Kokpitin yukarısında konumlandırılmış multimedya ekranı dikkat çekerken, bu ekranın 6.5 ve 8 inç boyutlarında iki versiyonu bulunuyor. VW'nin grup içindeki markalarının hepsinde uyguladığı yeni trendin bir sonucu olarak da, T-Cross'da dijital bir gösterge ekranına yer verilmiş.

Kablosuz akıllı telefon şarjı ve Beats premium ses sistemi gibi donanımların yer aldığı VW'nin en küçük SUV'unda, anahtarsız giriş ve çalıştırma, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi ve çarpışma önleyici gibi güvenlik asistanları bulunuyor.

İKİ BENZİNLİ BİR DİZEL MOTOR

Sadece ön tekerlekten çekişli olarak satın alınabilecek T-Cross’un kaputunun altında, iki benzinli ve bir dizel motora yer veriliyor. Girişi seviyesi olarak üç silindirli 1.0 TSI benzinli motor bulunurken, bu ünitenin 95 ve 115 beygirlik iki versiyonu bulunuyor. 115 beygir güç üreten versiyonda opsiyonel olarak 7 ileri DSG şanzıman sunuluyor. T-Cross, 150 beygir gücünde 1.5 TSI motorda alınabilecek. Otomobilin dizel seçeneğini ise 1.6 litrelik TDI motor oluşturuyor.

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