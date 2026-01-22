Volkswagen, yönetimi küçültüp 1 milyar euro tasarruf edecek
Volkswagen, 2030'a kadar 1 milyar Euro tasarruf sağlamak amacıyla yönetim kadrolarını azaltma, üretim platformlarını birleştirme ve küresel üretim ağını yeniden yapılandırma kararı aldı. Yeni plan doğrultusunda şirketin yönetim kurulundaki koltuk sayısı 2026'ya kadar 29'dan 19'a düşürülecek
Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) çekirdek marka grubu, 2030 yılına kadar 1 milyar euro tasarruf sağlamayı hedefleyen bir yeniden yapılanma planı açıkladı.
Şirket, bu kapsamda yönetim pozisyonlarını azaltmayı ve üretim platformlarını konsolide etmeyi planlıyor.
Volkswagen tarafındanyapılan açıklamada, çekirdek marka grubundaki yönetim kurulu üye sayısının 2026 yazına kadar yaklaşık üçte bir oranında azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.
Alman yayın organı Automobilwoche'nin haberine göre, söz konusu planın hayata geçmesiyle birlikte yönetim kurulu pozisyonlarının 29’dan 19’a düşürülmesi bekleniyor.
Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, bu kapsamda VW Binek Araçlar, Skoda ve Seat/Cupra markalarının her birinde ilerleyen dönemde yalnızca dört yönetim kurulu üyesinin görev yapacağı belirtildi.
Bu yapının; CEO’nun yanı sıra finans, satış ve insan kaynaklarından sorumlu yöneticilerden oluşacağı, ürün geliştirme, satın alma ve üretim fonksiyonlarının ise şirketin Wolfsburg’daki genel merkezinden yönetileceği kaydedildi.
Şirket ayrıca, yönetim yapılarının orta vadede daha da sadeleştirileceğini açıkladı.
ÜRETİM TESİSLERİ YENİDEN ORGANİZE EDİLECEK
Açıklamaya göre, VW grubuna bağlı dünya genelindeki 20’den fazla üretim tesisi, beş üretim bölgesi altında yeniden organize edilecek. Bölge yöneticileri, markalar ve ülkeler arası sorumluluk üstlenecek.
Volkswagen, endüstriyel yavaşlama, Çinli rakiplerin artan rekabeti ve yüksek gümrük tarifeleri nedeniyle baskı altında bulunurken, 2030 yılına kadar Almanya’da 35 bin kişilik istihdam azaltımını da hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Automobilwoche’un haberine göre, Volkswagen Brand Group Core CEO’su Thomas Schäfer liderliğinde hedeflenen 1 milyar euroluk tasarrufun, 600 milyon eurosu personel giderlerinden, 400 milyon eurosu ise üretim verimliliğinden sağlanacak.