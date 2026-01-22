Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) çekirdek marka grubu, 2030 yılına kadar 1 milyar euro tasarruf sağlamayı hedefleyen bir yeniden yapılanma planı açıkladı.

Şirket, bu kapsamda yönetim pozisyonlarını azaltmayı ve üretim platformlarını konsolide etmeyi planlıyor.

Volkswagen tarafındanyapılan açıklamada, çekirdek marka grubundaki yönetim kurulu üye sayısının 2026 yazına kadar yaklaşık üçte bir oranında azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Alman yayın organı Automobilwoche'nin haberine göre, söz konusu planın hayata geçmesiyle birlikte yönetim kurulu pozisyonlarının 29’dan 19’a düşürülmesi bekleniyor.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, bu kapsamda VW Binek Araçlar, Skoda ve Seat/Cupra markalarının her birinde ilerleyen dönemde yalnızca dört yönetim kurulu üyesinin görev yapacağı belirtildi.

Bu yapının; CEO’nun yanı sıra finans, satış ve insan kaynaklarından sorumlu yöneticilerden oluşacağı, ürün geliştirme, satın alma ve üretim fonksiyonlarının ise şirketin Wolfsburg’daki genel merkezinden yönetileceği kaydedildi.

Şirket ayrıca, yönetim yapılarının orta vadede daha da sadeleştirileceğini açıkladı.