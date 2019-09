İstanbul depreminin hemen ardından cep telefonlarıyla sesle haberleşmede yaşanan sorunlar, mobil internet üzerinden yapılabilen iletişim yöntemlerini gündeme taşıdı. Abonelerin internet bağlantıları aracılığıyla haberleşmesini sağlayan bu yöntemlerin başında WhatsApp, Telegram, BiP gibi anlık iletişim platformları geliyor.

DEPREM ANINDA NASIL HABERLEŞİLİR?

Bu uygulamaların yanısıra kullanıcıların mevcut mobil internet hatları üzerinden arama yapabilmesi için mobil data şebekesi üzerinden yapılan sesli aramaları ifade eden VoLTE seçeneği de bulunuyor. Eğer 2G ve 3G üzerinden yapılan sesle aramalar sonuç vermiyor ama mobil internete erişiminiz varsa bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Eğer mobil şebeke erişiminiz hiç yok ise diğer bir deyişle hiç sinyal alamıyorsanız, mobil cihazınız ile bulunduğunuz konumdaki Wi-Fi bağlantılarını kullanarak da (VoWi-Fi ve benzerleri...) sesle arama yapmanız mümkün olabiliyor.

Mobil data hattı üzerinden sesli arama hizmeti olarak adlandırılan VoLTE özelliğini telefonunuzda aktif etmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

4.5G ABONELİĞİ ŞART

VoLTE servisinden yararlanmak için öncelikle 4.5G uyumlu SIM kart ve 4.5G aboneliği şart. Ayrıca abonelerin VoLTE servisini kullanmaya başlayabilmesi için operatörünün çağrı merkezi, mobil uygulaması veya SMS aracılığıyla başvuru yapması gerekiyor. Bu servisten yararlanabilen faturalı hat sahipleri, VoLTE hizmeti için ek bir bedel ödemiyor, servisteki kullanımları mevcut paketlerindeki kullanım haklarından düşülüyor.

iPHONE’LAR İÇİN VOLTE AYARI

Bu adımın ardından abonelerin cihazlarındaki VoLTE ayarlarını yapması gerekiyor. iPhone’larda LTE (4G/4.5G) üzerinden ses özelliği kullanarak telefon aramaları yapmak için Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > LTE'yi Etkinleştir seçeneğine gidin. “Ses ve Veri” seçeneğine dokunarak, VoLTE'yi açabilirsiniz.

ANDROID İÇİN VOLTE AYARI

Android cihazlarda VoLTE özelliğini aktif hale getirmek için ise Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > VoLTE aramaları seçeneğini aktif hale getirmek gerekiyor. iPhone’lardan farklı olarak Android cihazlarda VoLTE aktif hale getirildiğinde, telefonun ana ekranındaki üst kısımda “VoLTE” logosu da beliriyor.

HANGİ TELEFONLARDA VAR?

VoLTE servisi için yapılan başvurunun ardından operatörler tarafından abonelerin cihazlarının bu teknolojiyi destekleyip, desteklemediği konusunda bilgilendirme de yapılıyor. GSM operatörlerinin mevcut şebekelerine göre model farklılıkları olmakla birlikte VoLTE hizmetini destekleyen akıllı telefonlar ise şunlar:

Apple: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.

Samsung: S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, A3 (2017),A5 (2017),A7 (2017), Note 5, Note 8, Note 9, S8, S8 Plus, J5 Pro, J7 Pro, A8 (2018),A8 Plus (2018),Grand Prime Pro, S9, S9 Plus, A6 (2018),A6+ (2018),J4 (2018),J7 Duo, J6, J4+, J6+, A5 (2016),A7 (2016),J3 Pro, J7 Core, J7 (2016), J8, J2 Core, A7 (2018),M20, S10E, S10, S10 Plus, A30, A50, A10, A20, M10, A70, A80, Note 10, Note 10 Pro.

Huawei: P20, P20 Pro, Mate20 Lite, Mate20 Pro, P20 Lite, P Smart 2019, Mate 10 Pro, Y6 2019, P30, P30 Pro, Y5 2019, P20 Lite 2019, Y9 Prime 2019, P30 Lite.

LG: G4, V10, G5, G5 SE, V20, G6, Q6, V30, K9, K11, G7 ThinQ, Q7 Plus, Q Stylus +, G7 Fit, K40, LGQ60

General Mobile: GM 5 Plus, GM 6, GM 8, GM 8 Go, GM 9 Pro, GM 9 Go

Sony: Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XA1 Plus, Xperia XA1, Xperia XA1 Ultra

Vestel: Venus V3 5580, Venus V4, Venus V6, Venus V7, Z10, Z20, Go

Nokia: 2, 2.1, 3, 5, 5 Pro, 6, 7 Plus, 8, 8110

Xiaomi: Redmi 6A, Mi A2 Lite, Redmi 7, Redmi Note 7

Oppo: Reno, Reno 10X Zoom, Reno Z, RX17 Pro, RX17 Neo, A5s, AX7