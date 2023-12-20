Vural Çelik: Ülkede mizah sorunu var

"DRAMA PROJELERİ SUNMUYORLAR" Her kanalda haftada en az üç tane komedi dizisinin olmasının gerektiğini vurgulayan Vural Çelik, "Drama ile ilgili bir teklif gelmedi. Yapımcılar bizi komedi filmine layık gördükleri için drama projeleri sunmuyorlar. 'Kara Murat'ı oynamak için 40 kilo vermem gerekiyor. O atın beni kabul edeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

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"GÜLSE BİRSEL İLE YİNE AYNI PROJEDE ROL ALIRIM"



Vural Çelik, gazetecilerin, "Gülse Birsel ile bir daha rol alır mısınız?" sorusuna, "Tabii ki... Ben hata yapmış olabilirim, o hata yapmış olabilir ancak üç günlük dünya. Önemli olan hataları unutup, geçmişte bırakıp, önümüze bakmak. Dünya ileri gidiyor, biz ileri gidiyoruz. 'Avrupa Yakası'nı 20 yıl önce yaptık. Ben 30 yaşındaydım, şimdi 50 yaşındayım. Üç günlük dünya. O yüzden kimsenin kimseye küsmesine gerek yok. Zaten komedide bir avuç insanız. Projelere baktığınız zaman görmek istediğiniz insanı görürsünüz ve 'O da var, bu da var' dersiniz. Ama sen bir oyuncuya küssün, senarist bir oyuncuya küs, yapımcı bir oyuncuya küs, oyuncu bir yapımcıya küs... Ne olacak böyle?" şeklinde cevap verdi.