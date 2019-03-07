Vurgun 6. yeni bölüm fragmanı heyecan dolu son bölümün ardından yayınlandı. Vurgun 5. bölümde Kemal, Vedat ve Hiram’a karşı büyük bir darbe daha vururken, Turan’ın kendi başına ördüğü bela Vedat’ın ayağına düşmüştür. Peki, Vurgun 6. yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

VURGUN 6. BÖLÜM FRAGMANI

VURGUN 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kemal Reyhan’ın Vedat’la neden evlendiğine dair ipin ucunu çekmiştir. Artık Reyhan’ın sözlerinde başka derinlikler olduğunun farkına varır. Kemal acaba sonunda Reyhan’ın Kerem hasta olduğu için Vedat’la evlenmek durumunda kaldığını öğrenebilecek midir? Turan fabrikayı kendisinin yaktığını psikoloğu Yeliz’e söylemesinin ardından olaylar tamamen farklı bir boyut almaya başlar.

Kemal, Vedat ve Hiram’a karşı büyük bir darbe daha vururken, Turan’ın kendi başına ördüğü bela Vedat’ın ayağına düşecektir. Vedat hem Turan’ı hem de Asya’yı sıkıştıracak kozları elde eder. Peki Vedat şimdi Asya’ya karşı elindeki bu büyük sırla ne yapacaktır? Rasıh’ı kışkırtması ve yaptığı hamleler Kemal, Asya ve Reyhan’ın hayatını tamamen değiştirecektir.