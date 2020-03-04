Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

PUİS Başkanı Okumuş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) düzenlediği basın sohbetinde bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Kamuoyunda geçmişte çok konuşulan 10 numara yağ ve jet yakıtı yöntemiyle yapılan vergi kaçaklarının önlendiğini belirten Okumuş, şu an sektörün en önemli sorununun fatura satışı yoluyla gerçekleştirilen vergi kaçakçılığı olduğunu söyledi. Okumuş, fatura kaçakçılığı dolayısıyla akaryakıttan alınan yüzde 18 oranındaki KDV’nin devlete değil şirketlere gittiğini vurguladı.

Sektörde akaryakıt 96 dağıtım şirketi bulunduğunu belirten Okumuş, 40 yıldır sektörün içinde olmasına rağmen bunların birçoğunun sahibini kendisinin bile tanımadığını ifade etti. Bazı dağıtım şirketlerinin ithal ettikleri veya rafinerilerden aldıkları akaryakıtı bayilere faturasız verdiklerini, faturayı da başta nakliyat şirketleri olmak üzere başka şirketlere para karşılığı sattıklarını söyledi. Bu ürünleri alan bayilerin devlete gitmesi gereken KDV’nin önemli kısmını kasaya attıklarını, bu sayede büyük kazanç sağladıklarını belirten İmran Okumuş, KDV’nin bir kısmını ödeyerek faturaları satın alan nakliyat ve inşaat şirketlerinin, bu faturaları gider gösterip devletten vergi iadesi aldıklarını veya ödeyecekleri vergiden mahsup ettiklerini belirtti. Okumuş, devlete gitmesi gereken verginin dağıtım şirketi, bayi ve faturaları alan şirketler tarafından paylaşıldığını ifade etti.

“İSTASYONUN ALTINDA PETROL KUYUSU OLMALI”

İmran Okumuş, bazı akaryakıt bayilerinin rafineri çıkış fiyatından motorin sattıklarını, bunun mümkün olamayacağını belirterek şöyle konuştu:

“İstasyonun altında petrol kuyusu yoksa kimse bu kadar ucuz fiyatlara akaryakıt satamaz. Kayıt dışı fatura ile yaratılmış bir yüksek kazanç zinciri kurulmuş. Hazinenin soyulduğunu geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle yaptığımız toplantıda anlattık, detaylı rapor sunduk. Tahminlerimize göre tek seferde yılda en az 3 milyar lira civarında KDV kaçırılıyor. O faturalar ne kadar döndürülüyorsa 3 milyarlık kayıp katlanarak artıyor. Devletimiz KDV’nin yanı sıra gelir vergisi kaybına da uğratılıyor. KDV’nin yüzde 1’e düşürülüp ya da tamamen sıfırlanıp buradaki tutarın ÖTV’ye eklenmesini istiyoruz. Bu yapılırsa fatura kaçakçılığı, ucuz akaryakıt ve hazine soygunu bitecektir.”

Okumuş, akaryakıtta devletin vergi kaybının önlenebilmesi için KDV’nin ÖTV’ye dahil edilmesinin yanı sıra akaryakıt alan araçların plakasının pompacılar tarafından elle girilmesi yerine pompaya geldiğinde otomatik olarak okunmasını, akaryakıt satışı sırasında pompa-yazarkasa ve otomasyon sisteminin üçünün bir arada çalışmasını, akaryakıtın rafineriden çıktıktan sonra araçların depolarına, şantiyelerdeki tanklara girinceye kadar takip edilmesini önerdiklerini ifade etti.

Okumuş, kanunda yapılan değişikliğin ardından akaryakıt dağıtım şirketlerine yönelik kriterler getirildiğini, bu kriterleri karşılayamayan şirketlerin piyasadan çekileceklerini, yılsonuna kadar 96 dağıtım şirketinden en az yarısının kapanacağını düşündüklerini söyledi.

AKARYAKIT İSTASYONLARINA GÜNEŞ ENERJİSİ

Okumuş, 13 bin akaryakıt bayisinin maliyetlerini düşürmek amacıyla çatılarına güneş enerjisi sistemi kurulacağını, bu amaçla bayilere kamu bankalarından 10 yıl vadeli kredi sağlanacağını belirtti. Okumuş, bayilerin, ihtiyaç fazlası elektriği şarj istasyonlarında kullanarak elektrikli araçlara satacaklarını ifade etti.