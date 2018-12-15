Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Başakçı Köyü sınırlarında vatandaşlar, vurulup öldürüldükten sonra boğazı kesilerek araziye gizlenen 7 yaşlarındaki dağ keçisini buldu. Yöre sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. Ekipler, dağ keçisini bulunduğu alandan aldı.



İHA'nın haberine göre, öldürülüp saklanan koruma altındaki dağ keçisini vuranların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, geçtiğimiz haftada 2 kaçak avcı, 5 yaşlarındaki bir dağ keçisini öldürmüş, bir köylünün çektiği fotoğraf sayesinde yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştı.

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