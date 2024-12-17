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        Haberler Magazin Wanda Nara'nın sevgilisi ve eski eşi aynı fotoğrafta - Magazin haberleri

        Wanda Nara'nın sevgilisi ve eski eşi aynı fotoğrafta

        Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, sevgilisi L - Gante'yi eski eşi Maxi Lopez ile tanıştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:19
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        Mauro Icardi ile olay bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara, rapçi L - Gante ile olan aşkını doludizgin yaşıyor.

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        Nara, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İtalya'ya gitti. Wanda Nara, burada L- Gante'yi eski eşi Maxi Lopez ile tanıştırdı.

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        Nara, o anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü yıldız, sevgilisi ve eski eşiyle kahvaltı yaptı.

        Wanda Nara, 2008 – 2013 arasında Maxi Lopez ile evlilik yaşamıştı.

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        ICARDI DAVA AÇTI

        Öte yandan Mauro Icardi, iki kızının velayetini almak için boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı. Yıldız futbolcu, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

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        Mauro Icardi, kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini ve çalkantılı bir hayata sahip olan Wanda Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtti.

        Velayet davası İstanbul Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde 24 Haziran 2025'te görülecek.

        #Wanda Nara
        #L - Gante
        #Maxi Lopez
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