        WAT Mobilite'de yeni standart 180 kW olacak - Otomobil Haberleri

        WAT Mobilite'de yeni standart 180 kW olacak

        Koç Topluluğu şirketlerinden WAT Mobilite 2025 yılını, Türkiye'nin 62 şehrinde 622 şarj noktasında bin 971 şarj soketini hizmete geçirerek tamamladı. 2026 yılında yüksek hızlı şarj alt yapısına odaklanan WAT Mobilite, 180 kW gücü standart hale getirmeyi ve 360 kW şarj hizmetini yaygınlaştırmayı hedefliyor  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:19
        Elektrikli araçlar için şarj çözümleri sunan WAT Mobilite, 2026 yılında mevcut istasyonlarda sunulan şarj gücünü artıracağını ve yeni istasyonlarda yüksek güçte şarj hizmeti sunacağını bildirdi.

        2026 yılında yüksek hızlı şarj noktalarını minimum 180 kW olacak şekilde kurgulayan WAT Mobilite, hizmet verdiği şarj noktalarında da lokasyon altyapısını güncelleyerek düşük güçteki şarj istasyonlarının gücünü 180 kW'a çıkarmayı hedefliyor.

        Şirket, geçen yıl 360 kW şarj istasyonlarıyla başlattığı ultra hızlı şarj hizmetini de yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bu kapasite artışının, özellikle şehirler arası güzergâhlar ve yoğun kullanılan noktalarda elektrikli araçların daha kısa sürede şarj edilmesini sağlayacağı belirtiliyor.

        2025 yılında hayata geçirilen yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan WAT Mobilite & WAT Motor Genel Müdürü Alp Karahasanoğlu, "Türkiye genelindeki toplam 38 bin 735 şarj soketi içerisinde yüzde 5’lik pazar payına ulaşan WAT Mobilite, bin 971 soketten oluşan geniş ağıyla sektörün ana oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Yerli üretim WT Serisi’nin teknolojik gücünü arkamıza alarak, sunduğumuz yüksek hızlı şarj altyapısıyla Türkiye’nin mobilite dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyoruz" dedi.

        .png
        .png

        Artan elektrikli araç sayısına paralel olarak sundukları hizmetin kalitesini artırmak için kesintisiz çalıştıklarını belirten Karahasanoğlu, "Şarj ağımızın önemli bir kısmında yüksek hızlı şarj istasyonları ile hizmet veriyoruz. 2025 yılında ilk defa 360 kW şarj istasyonları ile başlattığımız ultra hızlı şarj hizmetini 2026 yılında yaygınlaştıracağız. Mevcut ve yeni lokasyonlarımızın şarj gücünü minimum 180 kW olacak şekilde yükselterek, kullanıcılarımıza daha verimli bir enerji altyapısı sunmayı hedefliyoruz. Bu dönüşüm sadece bir kapasite artışı değil, aynı zamanda kullanıcıların yolculuk alışkanlıklarını iyileştiren bir standart. Teknolojik bağımsızlığı merkeze alan yeni yatırım hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye’nin mobilite dönüşümüne rehberlik etmeyi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı sürdüreceğiz" dedi.

