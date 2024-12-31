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        Haberler Spor Futbol Wayne Rooney yine tutunamadı: 4. macerası da bitti! - Futbol Haberleri

        Wayne Rooney yine tutunamadı: 4. macerası da bitti!

        İngiltere Championship takımlarından Plymouth, teknik direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:56
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        Wayne Rooney yine tutunamadı!
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        İngiliz futbol efsanesi Wayne Rooney, teknik direktörlük kariyerindeki 4. takımından da başarısızlıkla ayrıldı.

        İngiltere Championship ekiplerinden Plymouth'u yöneten Rooney'nin 9 maçlık kazanamama serisinin ardından karşılıklı anlaşarak görevine son verildi.

        Ligin son sırasına demir atan Plymouth'un başında 25 resmi maça çıkan genç çalıştırıcı, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

        Wayne Rooney, daha önce Derby County, DC United ve Birmingham takımlarında görev yapmıştı.

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