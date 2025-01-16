Web3/Blockchain Komitesi strateji toplantısı gerçekleştirildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Web3/Blockchain Komitesi, strateji toplantısı düzenledi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, blokzincir ve Web3 teknolojilerinin Türkiye'deki potansiyelini daha da ileriye taşımak amacıyla, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Web3/Blockchain Komitesi tarafından düzenlenen strateji toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıya, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi Web3/Blockchain Komite Başkanı Burak Soylu ve sektör temsilcileri katıldı.

Mevcut teknolojik ekosistemi değerlendirilmesi, geleceğe dair vizyon oluşturmasıyla blokzincir ve Web3'ün Türkiye'deki geleceği için stratejik adımlar ele alındı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, Web3/Blockchain Komitesi'nin çalışmalarına Strateji Toplantısı ile başladığını ifade ederek, Web3'ten, blokzincirden, üniversitelerden, oyun sektörü ve kamudan temsilcilerin katılımlarının çok kıymetli olduğunu belirtti.

Erkul, komitenin çalışmalarında DEİK'in üzerine düşeni yapacağını vurgulayarak, "Türkiye’nin Web3/Blockchain alanında başarıyla ilerlemesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN BLOKZİNCİR VE WEB3 TEKNOLOJİLERİ POTANSİYELİ

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Web3/Blockchain Komite Başkanı Burak Soylu da, Türkiye'nin blokzincir ve Web3 teknolojilerindeki potansiyelini en iyi şekilde kullanarak ekosistemi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu alanda İstanbul'u dünyanın Web3 ve blokzincir merkezi haline getirmeyi amaçladığının altını çizdi.

Soylu, Web3 Komitesinin blokzincir teknolojisinin tüm dünyada yoğun şekilde tartışıldığı bu dönemde kritik bir görev üstleneceğine dikkati çekerek, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) küresel finans dünyasının yeni merkezi olma vizyonunu da hatırlattı.

İstanbul'un yalnızca bir finans merkezi değil, aynı zamanda dünyanın blokzincir başkenti olabileceğini belirten Soylu, bu amaç doğrultusunda tüm komitenin ortak bir vizyonla çalışması gerektiğinin altını çizerek, "Bu toplantıyla bu hedef doğrultusunda en büyük adım atılarak, gelecekteki işbirlikleri ve projeler için sağlam bir temel oluşturulmuş oldu." açıklamasında bulundu.