        West Ham United forması giyen Adama Traore'ye görülmemiş yasak!

        West Ham United forması giyen Adama Traore'ye görülmemiş yasak!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Adama Traore'nin ağırlık çalışması yasaklandı.

        Adama Traore'ye görülmemiş yasak!

        West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, Adama Traore'ye ağırlık antrenmanı yapmayı yasakladığını açıkladı.

        Traore'nin fiziksel kapasitesine dikkat çeken Portekizli teknik adam, yıldız oyuncunun ekstra kas çalışmasına ihtiyacı olmadığını belirtti.

        "Adama Traore'nin genleri inanılmaz. Ancak bu, onun spor salonunda daha fazla vakit geçirmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Ona salondan uzak durmasını söyledim. Farkına varması gereken konulardan biri de bu" ifadelerini kullanan Portekizli teknik adam, 30 yaşındaki futbolcunun yalnızca sakatlık önleyici çalışmalar yapacağını vurguladı.

        Ocak ayından Fulham'dan West Ham United'a 2,5 Milyon euroya transfer olan İspanyol futbolcu, yeni takımında 5 maça çıktı ama skor ve gol katkısı yapamadı.

