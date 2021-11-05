WhatsApp 4 yenilik atağı 0:00 / 0:00

nlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için yeni özelliklerini duyurdu.

Güncellemeyle 4 yeni özellik gelecek ve Whatsapp'ın masaüstü sürümü değişecek.İşte yeni gelen dört yeni özellik:

FOTOĞRAF DÜZENLEYİCİ

WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte fotoğraflarda düzenleme yapılabilecek.

Uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılabilecek ve fotoğraf düzenlenebilecek.

Bu özellik daha önce mobil versiyonda da kullanılıyordu. Ancak masaüstünde ilk kez kullanılmaya başlanacak.

STICKER ÖNERİSİ

İkinci bir özellik ise sticker yanı çıkartmalarla alakalı olacak.

Kullanıcılar mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alacak.

Önerilen çıkartmaları seçerek yazışmalar çok daha hızlı şekilde ilerleyebilecek.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME

Diğer bir özellik ise daha önceden aslında mobil uygulamalarda olan bir özellik.

Uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi diğer bir özellik olarak açıklandı.

ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA

Ayrıca kullanıcılara gelen diğer bir özellik çok kullanışlu... Kullanıcılar artık telefonlarını çevrimiçi tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.

Söz konusu bu özellikle beraber masaüstüne gelen bağlantı linklerinin önizlemesi kullanıcılara sunulacak. Aynı zamanda kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanak tanıyacak.

SINIRSIZ OLACAK

Güncellemeyle düzenlenen diğer bir özellik ise herkesten sil özelliği...

Herkes için sil özelliği daha önceden sınırlı bir süre için yapılıyordu. Ancak yeni güncellemede bu değişiyor.

‘Herkes için sil’ özelliğinin süresini sınırsız yapacağı da gelen özellikler arasında duyuruldu.



