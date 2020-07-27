WhatsApp kullanıcıların uzun süredir beklediği güncellemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. WABetaInfo'da yer alan habere göre bir WhatsApp hesabını 4 farklı cihazda kullanmak yakında mümkün olacak.

WHATSAPP HERKESİ ŞAŞIRTACAK

Güvenlik sebebiyle WhatsApp hesapları bir telefonla kullanılabiliyor. WhatsApp bu kararını artık değiştiriyor. WhatsApp, birden fazla cihaz üzerinde aynı hesabın kullanılabilmesi için harekete geçiyor.

WhatsApp'ın diğer cihazlarda çalışması için de QR kodu veya SMS yöntemi kullanılacak. Böylece kullanıcılar dilediği cihazda yazışmaya devam edebilecek ve hesabını kontrol edebilecek.