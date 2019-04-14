WhatsApp çötü mü, neden açılmıyor? Şkelindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından şu an merak konusu oldu. Erişim sıkıntısı yaşanılan WhatsApp'ta görüntü ve video paylaşımı yapılamıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp'a erişim sıkıntı yaşanıyor. Sosyal medya kullanıcıları Twitter hesaplarından whatsapp'ın çöktüğünü ve erişim sağlayamadıklarını paylaştılar.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'ın yanı sıra bir diğer popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da da erişim sorunu yaşanıyor. Yetkililerden ise henüz net bir açıklama gelmedi.