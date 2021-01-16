WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcıların alternatif uygulamalara yönelmesi, Türkiye’deki kullanıcıları nasıl etkiledi? Son 10 günde WhatsApp, Telegram ve BiP’in Türkiye’deki anlık kullanıcı sayıları nasıl değişti? İşte gelen ilk rakamlar…

Hatırlanacağı üzere Facebook bünyesindeki WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi’ndeki değişiklikleri 4 Ocak 2021 tarihinde kullanıcılarına duyurmaya başlamıştı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre WhatsApp’ın önce 8 Şubat 2021 tarihine kadar kabul edilmesi şartını koyduğu, ardından, "Kafaları karıştırdık" diyerek, 15 Mayıs'ta kademeli olarak uygulamaya geçeceğini duyurduğu tartışmalı sözleşmenin ortaya çıktığı 4 Ocak’tan bir gün önce, 3 Ocak 2021’de WhatsApp’ın Türkiye’deki gerçek kullanıcı sayısı 42.3 milyon idi. Bu kullanıcı sayısındaki 10 Ocak Pazar gününe kadar ciddi bir değişim gözlenmedi.

SİLDİLER SİLDİLER… 40 MİLYONUN ALTINA İNMEDİ…

Geçen pazar günü ile birlikte artan tepkilerle WhatsApp’ın Türkiye’deki gerçek kullanıcı sayısı 13 Ocak 2021 tarihi itibariyle 40.3 milyona ancak geriledi. Diğer bir ifadeyle #WhatsAppsiliyoruz ve #WhatsAppsilmiyoruz tartışmarıyla geçen bu 10 günlük süreçte WhatsApp’ın Türkiye’deki gerçek kullanıcı sayısındaki azalma 2 milyonla sınırlı kaldı.

TELEGRAM 14 MİLYONU GEÇTİ

WhatsApp’a alternatif olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kamu kuruluşları başta olmak üzere şirketler ve bireysel kullanıcıların “kavimler göçüne” benzetilen alternatif mesajlaşma platformlarına yönelmesi, hiç şüphesiz ki Telegram ve Turkcell'in BiP’ine yaradı.

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi öncesi, 3 Ocak’ta, Türkiye’de 4.7 milyon gerçek kullanıcısı olan Telegram, özellikle 10 Ocak’tan itibaren hızla yeni kullanıcıları ağına çekti. 13 Ocak 2021 itibariyle Telegram’ın Türkiye’deki gerçek kullanıcı sayısı da 14.1 milyona fırladı. Böylece 10 günlük süreçte Telegram Türkiye’deki kullanıcı sayısını 9.4 milyon artırmış oldu.

BİP 9 MİLYONU AŞTI

WhatsApp krizinin, Telegram ile birlikte sadece Türkiye’de değil dünyada da açık ara kazananı olan BiP ise 3 Ocak’ta 3.7 milyon olan Türkiye’deki gerçek kullanıcı sayısını, 13 Ocak’ta 9.1 milyona kadar çıkardı. Diğer bir ifadeyle bu 10 günlük süreçte BiP’in Türkiye’deki gerçek kullanıcı sayısı 5.4 milyon artmış oldu.

TEPKİ PAZARI BÜYÜTTÜ

3-13 Ocak arasında WhatsApp’ın Türkiye’deki gerçek kullanıcı sayısı yüzde 5 düşerken, BiP’in yüzde 146, Telegram’ın ise yüzde 200 yükseldi.

Ancak BiP ve Telegram’daki bu hızlı yükseliş, WhatsApp’tan Telegram ve BiP’e geçen kullanıcılardan çok; WhatsApp’ı kullanmaya devam eden ancak bunun yanına Telegram ve BiP’i de indirip kullanmaya başlayanlardan kaynaklandı.

Gelen ilk rakamlar toplu olarak değerlendirildiğinde, 3 Ocak’ta WhatsApp, Telegram ve BiP’in Türkiye’de 50.7 milyon olan toplam gerçek kullanıcı sayısı, 13 Ocak’ta 12.8 milyonluk artışla 63.5 milyona çıktı.

Böylelikle “Ne olur, ne olmaz” diye bekleyişe geçip, alternatifini de ek olarak 'cep'ine yükleyen Türk kullanıcıların davranışı, Türkiye’deki anlık mesajlaşma pazarını toplam olarak yüzde 25 oranında büyütmüş oldu.

‘ETİKETİ’ KADAR ETKİLEMEDİ!

Sonuçta internetin bir numaralı gündemi olan, sosyal medyadaki trendler arasında zirveye çıkan “#WhatsAppsiliyoruz” etiketi, Twitter’da yarattığı etkileşimin çok daha küçük bir oranında gerçeğe dönüşmüş oldu.

Bu veriler ışığında bakıldığında özellikle Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının anlık mesajlaşma uygulaması tercihinin ne olacağı, özellikle WhatsApp'ın 8 Şubat tarihini 15 Mayıs'a ertelemesinin ardından başlayan süreçte daha net ortaya çıkacak.