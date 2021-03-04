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WhatsApp masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği eklendi

Aylık aktif 2 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp’a kullanıcıların merakla beklediği özellik nihayet geldi. Bugün gelen güncelleme ile birlikte artık WhatsApp masaüstü uygulaması üzerinden sesli ve görüntülü arama yapılabilecek.

WhatsApp masaüstü uygulaması görüntülü arama ve sesli arama özelliği ile güncellendi - Haberler
HABERTURK.COM

Dünya genelinde aylık aktif 2 milyardan fazla kullanıcısı olan anlık iletişim platformu WhatsApp’ta kullanıcıların uzun süredir merakla beklediği özellik nihayet devreye alındı. WhatsApp’a masaüstü uygulaması üzerinden sesli ve görüntülü arama yapabilme özelliği geldi.

Bugünden itibaren kademeli olarak WhatsApp’ın Mac ve PC için masaüstü uygulamasını kullananlar sesli ve görüntülü aramaya yapmaya başlayabilecekler. Masaüstü uygulamalarından yapılan sesli ve görüntülü aramalar da uçtan uca şifreli olarak gerçekleştirilecek.

WhatsApp’ın resmi blogundan yapılan açıklamada, bu yenilik şu sözlerle duyuruldu: “Heyecan verici bir duyurumuz var. Artık WhatsApp’ın masaüstü uygulamasından da gizli ve güvenli bir şekilde bire bir sesli ve görüntülü arama yapabiliyorsunuz.”

Geçen yıl WhatsApp’ta birbirini arayan ve genellikle uzun görüşmeler yapan kullanıcıların sayısında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, “Geçtiğimiz yılbaşında 1.4 milyar sesli ve görüntülü aramayla tek bir günde yapılan en yüksek arama sayısı rekorunu kırdık. Birçok kişinin hâlâ yakınlarıyla bir araya gelemediği ve yeni çalışma biçimlerine alışmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz” denildi.

"UÇTAN UCA ŞİFRELİ OLACAK"

Facebook çatısı altındaki WhatsApp’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Masaüstünden arama özelliğini, daha kullanışlı hale getirmek amacıyla hem yatay hem de dikey yönde sorunsuzca çalışacak şekilde tasarladık. Aramalar bilgisayarınızın ekranında bağımsız bir pencere olarak gösteriliyor ve bu pencerenin boyutunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Üstelik arama pencereleri her zaman en üstte kalacak şekilde tasarlandığı için, aramalarınız tarayıcı sekmeleri veya çok sayıda açık pencere arasında hiçbir zaman kaybolmuyor.”

Yeni özellik ile ilgili olarak gizlilik vurgusu da yapan WhatsApp, “WhatsApp’taki sesli ve görüntülü aramalar uçtan uca şifrelidir. Böylece ister telefonunuzdan ister bilgisayarınızdan arama yapın, WhatsApp bu aramaları dinleyemez ve göremez. Sizlere güvenilir ve yüksek kaliteli bir deneyim sunabilmek amacıyla, WhatsApp masaüstü uygulamasında öncelikle bire bir arama özelliğini sunacağız. İleride bu özelliği sesli ve görüntülü grup aramalarını da kapsayacak biçimde genişleteceğiz” açıklaması yaptı.

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