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WhatsApp silinen mesajları geri getiriyor!

WhatsApp silinen mesajları geri getirme özelliği sunuyor. Ayrıca sadece kendinize ait olan mesajları geri alma özelliğini de kullanıma sundu. Silinen mesajlarınızı nasıl geri alabileceğinizi sizlere sunduk…

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  • WhatsApp silinen mesajlar nasıl geri yüklenir? WhatsApp silinen mesajları geri getiriyor!

    En çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp kullanıcılarına daha iyi bir hizmet verebilmek için devam olarak yeni özellikle geliştirmeye çalışıyor. Bu özelliklerden birisi de silinen mesajları geri getirmek.

    İstemeden sildiğiniz mesajları geri almanıza yardımcı olan bu özellik, “Benden Sil”  ve “Herkesten Sil” seçeneğine ek olarak mesajı geri alma seçeneği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
  • WhatsApp silinen mesajlar nasıl geri yüklenir? WhatsApp silinen mesajları geri getiriyor!

    Bununla beraber WhatsApp’da sohbetinizi tamamen sildiğiyseniz geri getirme seçeneğinizde bulunuyor. Sohbetinizi geri kazanmak için mesajlarınızın yedekli olması gerekir. Eğer mesajların yedeklenmesine izin vermezseniz sohbetiniz geri gelemeyebilir.
  • WhatsApp silinen mesajlar nasıl geri yüklenir? WhatsApp silinen mesajları geri getiriyor!

    WHATSAPP SOHBET GEÇMİŞİ NASIL GERİ YÜKLENİR?

    Cihazınız Android bir cihaz ise öncelikle sohbetlerinizi yedekleme işlemi yapmanız gerekir. Bunun için;

    - WhatsApp’ı açın üç nokta seçeneğinden “Diğer seçenekler” dokunun. Ardından Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği seçeneğine dokunun.

    - Sohbetlerinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin veya cihazınıza kaydedin.

    - ‘Yedekle’ seçeneğine dokunun.

    - Yedekleme işlemi bittikten sonra WhatsApp’ı mevcut telefonunuzdan kaldırıp yeniden yükleyerek sohbetlerinizin geri geldiğini görebilirsiniz.
  • WhatsApp silinen mesajlar nasıl geri yüklenir? WhatsApp silinen mesajları geri getiriyor!

    İOS CİHAZLARDAN WHATSAPP SOHBET YEDEKLEME NASIL YAPILIR?

    Manuel olarak yedekleme işlemi için;

    WhatsApp’ı açın, Ayarlar> Sohbetler> Sohbet Yedeği> Şimdi Yedekle seçeneğine dokunun.

    Otomatik yedeklemeyi seçerseniz cihazınız planlı olarak yedeklemeler yapacaktır.

    Bu ayarı seçtikten sonra mesajlarınız iCloud depolama alanına yedeklenir. Dilerseniz videoları dahil etmeyerek yer kaplamamasını sağlayabilirsiniz.

    iCloud’a erişmek için Apple ID ile oturum açmanız gerekir.

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