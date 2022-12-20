En çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp kullanıcılarına daha iyi bir hizmet verebilmek için devam olarak yeni özellikle geliştirmeye çalışıyor. Bu özelliklerden birisi de silinen mesajları geri getirmek.

İstemeden sildiğiniz mesajları geri almanıza yardımcı olan bu özellik, “Benden Sil” ve “Herkesten Sil” seçeneğine ek olarak mesajı geri alma seçeneği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.